年改繼續開倒車 傅崐萁：將再修法照顧公教

藍白兩黨立委聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高提升到八十％。民進黨團幹事長吳思瑤（左）昨表示，相關修法本質就是肉桶法案、錢坑法案，黨團與政院後續都會積極研商釋憲等救濟手段。 （記者羅沛德攝）

2025/01/09 05:30

〔記者李文馨、施曉光、劉宛琳／台北報導〕藍白兩黨立委聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高提升到八十％。民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，相關修法本質就是肉桶法案、錢坑法案，黨團與政院後續都會積極研商釋憲等救濟手段。國民黨主席朱立倫昨主持中常會時批評民進黨，不但製造對立，還要提出釋憲，完全不知道要給為國家付出最多的軍警消甚至公教同仁基本的尊重。

綠批肉桶法案 朱反嗆製造對立

國民黨團總召傅崐萁則預告，未來包括公務員、教師等，國民黨團會一步一步來進行相關修法，來照顧好他們，履行政府對他們終身的承諾，信賴保護原則絕對不能溯及既往。

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吳思瑤表示，「警察人員人事條例」的修法本質是肉桶法案、錢坑法案，不僅戕害憲法平等原則，讓公務體系所得替代率有完全不同待遇。吳指出，行政院長卓榮泰已充分表達將捍衛憲法精神，後續包含釋憲準備，以及憲法途徑救濟手段，黨團跟政院都會積極研商。她也說，這只是國民黨反年改法案的前菜，國民黨已提「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，讓年改走回頭路，只為討好特定族群。

吳認為，對於警察人員福祉提升，應從現役警察人員的薪資、福利、津貼、保障、保險著手，而非提升退休所得替代率，這是劃錯重點、搞錯方向。她也向前時代力量立委、民眾黨團總召黃國昌喊話，二○一六年，時代力量最主要的年金改革主張就是調降所得替代率，以六成為基準，不過七日通過法案卻是以八成起跳；她也呼籲，年輕世代應該一起撻伐為了政治利益出賣世代正義的黃國昌。

朱立倫指出，對於警、消、海巡、空勤同仁付出生命健康代價，國民黨鼓勵現有警消人員士氣，也讓更多年輕人願意投入消防警察工作，希望社會大眾要看清民進黨的嘴臉，不但製造對立，還要提出釋憲，完全不知道給為國家付出最多的軍警消甚至公教同仁一個基本的尊重，國民黨知道感恩，站在社會公平正義。

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