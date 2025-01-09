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    青鳥飛台中 號召罷免濫權立委

    一位民眾舉牌抗議「通匪立委」。（記者黃旭磊攝）

    一位民眾舉牌抗議「通匪立委」。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/09 05:30

    〔記者蘇孟娟、黃旭磊、蔡淑媛、歐素美／台中報導〕「捍衛台灣民主、究責濫權立委」！逾千民眾昨晚在台中市樂成宮廣場舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」中發出怒吼，抗議國會通過惡法，挖走中央三千多億元給地方變「錢坑」、剝奪人民權利、造成世代對立，台中市國民黨六名立委全有份，號召民眾團結起來，一起向濫權立委究責。

    民眾熱絡連署罷免提議書

    由台灣公民陣線、經濟民主連合舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，八日晚間到樂成宮，台灣公民陣線執委羅宜、經民連智庫研究員涂景亮、陳思妤指出，國會通過三大惡法，挖走中央三千多億給地方變「錢坑」，影響中央的社福、教育、建設與國教預算，「警察人員人事條例」修正案，退休警可以月領七萬多元，這種世代剝削的藍白惡搞法案，更造成職業對立，包括台中市國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等全有份，都是要究責濫權立委的對象。

    發起罷免台中市五名國民黨立委（除江啟臣外）的公民團體也到場設連署攤位，民眾連署熱絡。

    被點名藍委籲提罷免理由

    對於被鎖定罷免，羅廷瑋指出，罷免是民眾行使權利的一種方式，未必是件壞事，但罷免理由要合理；黃健豪表示，尊重不同立場的聲音；廖偉翔說，真相會越辯越明；楊瓊瓔指出，面對親綠民團全面發動罷免，國民黨立委絕對會正面迎戰；顏寬恒則不回應。

    「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」罷免連署攤位爆桌了。（記者蘇孟娟攝）

    「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」罷免連署攤位爆桌了。（記者蘇孟娟攝）

    公民團體昨在台中市東區樂成宮前廣場舉辦「冬季青鳥在台中」活動，號召民眾究責濫權立委，市民熱絡連署罷免提議書。（記者蘇孟娟攝）

    公民團體昨在台中市東區樂成宮前廣場舉辦「冬季青鳥在台中」活動，號召民眾究責濫權立委，市民熱絡連署罷免提議書。（記者蘇孟娟攝）

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