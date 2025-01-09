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    首頁　>　政治

    民團大罷免 朱立倫：全面備戰 以戰止戰

    藍綠陣營近日不斷相互叫囂罷免，國民黨主席朱立倫昨日主持中常會，發表談話時強調國民黨備戰而不求戰，必要時也會以戰止戰。（記者張嘉明攝）

    藍綠陣營近日不斷相互叫囂罷免，國民黨主席朱立倫昨日主持中常會，發表談話時強調國民黨備戰而不求戰，必要時也會以戰止戰。（記者張嘉明攝）

    2025/01/09 05:30

    〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕藍、綠陣營近日不斷相互叫囂罷免，國民黨主席朱立倫昨主持中常會發表談話表示，「人不犯我，我不犯人」，只要民進黨做全面戰鬥的準備，國民黨就要做好全面備戰的準備，國民黨的態度就是備戰而不求戰，但如果要戰，就會以戰止戰。

    柯建銘喊雙罷 朱稱說出賴的意志

    朱立倫說，他在日前元旦升旗典禮上強調，去年台灣政治走入「鬥」的一年，在兼任民進黨主席的賴清德總統戰鬥意志下，不斷對在野黨攻擊、攻擊再攻擊，鬥爭在野黨與全民，他希望今年是「和」的一年，唯有和，才能讓大家團結，要鬥還是要和，全在賴的一念之間。

    他強調，當總統不要每天只想當民進黨主席，也不要想癱瘓國會、變成綠色獨裁，這絕非民主國家領導者應該做的事，民進黨想讓在野黨在國會中沒有半席，這是民主國家嗎？立法院民進黨團總召柯建銘說出了賴清德的意志。

    朱呼籲賴清德懸崖勒馬，並重申國民黨態度立場清楚，如果朝野要和，大家就一起為民眾打拚，國民黨本於「人不犯我，我不犯人」的態度，但如果民進黨要做全面戰鬥的準備，國民黨就要做好全面備戰的準備，國民黨態度就是備戰不求戰，如果要戰，就會以戰止戰。

    國民黨團總召傅崐萁昨也表示，每一位國會議員在行使職權時都有免於恐懼的自由，國民黨立委會做好本分工作、為民服務，不會對民進黨立委有任何罷免行為。

    外傳國民黨內主戰派主張在中央黨部成立所謂「罷免指揮總部」，國民黨文傳會主委李彥秀昨受訪說，黨內或基層支持者一定會有不同的聲音，希望國民黨也來大罷免，這些建議都在國民黨的「十八套劇本」當中。

    據指出，由於公民團體已經在推動罷免，讓被點名的藍委壓力很大，因此黨中央不可能沒有具體因應作為，但具體作為方向，最快下週才有可能逐漸浮出。黨內人士強調，由於民進黨做法還不清楚，還不到掀牌時機。

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