柯建銘喊雙罷 賴清德：尚有憲政程序可努力

國會緊張局勢升溫，立法院民進黨團總召柯建銘提出「雙罷」。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天表示，他理解柯建銘與黨團的感受，憲法賦予憲政機關各種救濟權利，除立法議事程序外，尚有其他憲政程序可努力。（圖取自賴清德臉書）

2025/01/09 05:30

賴：理解柯建銘與黨團感受

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕藍白掀起國會之亂不止，立法院民進黨團總召柯建銘提出「雙罷」，要罷免立法院正副院長及藍營區域立委。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，他理解柯建銘與黨團的感受，憲法賦予憲政機關各種救濟權利，除立法議事程序外，尚有其他憲政程序可努力，民進黨對公民團體自主發起的行動皆予以尊重。

民進黨昨召開中常會，賴清德指出，針對近日立法院的紛爭，黨團受制於席次劣勢，「可以理解總召與黨團同志的感受，但我們不能退卻，更要積極闡述鞏固、深化民主的決心」。

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賴：尊重公民團體罷免行動

賴清德說，憲法賦予憲政機關行使各種救濟權利，除了立法議事程序外，尚有其他的憲政程序可以努力，行政院已提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭的判決，來明確憲政分際、維護憲政秩序、逐步鞏固憲政體制。

「民主民主，就是人民作主」，賴清德表示，維持穩定的憲政體制運作就能鞏固、深化民主，憲法所賦予人民的權利也能更加落實，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。對民主要堅持，不能失望。謹記民主得來不易，所以更加明白民主需要細心照顧，走過困難和挑戰，必定能更加確立對民主的堅持。

賴清德強調，全體黨公職要團結一致、眾志成城，審慎面對難題、一一克服各項挑戰，守護民主憲政的決心不能減少、帶領國家前進的步伐不能停滯。

賴也呼籲朝野政黨，不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉、國家利益為優先，讓國政順利推動，讓台灣站穩腳步、大步向前。

林右昌：府院黨未具體討論罷免 若全面對抗怎執政

民進黨秘書長林右昌昨受訪說，民進黨從未主導發動過罷免，府院黨也沒有具體討論過，黨團在第一線作戰，他尊重柯建銘和個別立委意見；而新任總統與新國會上任未滿一年，若現在談「全罷」恐變成全面對抗，接下來的執政怎麼辦？這都要考量，用強硬手段當然可讓大家的怨氣得到出口，但社會無法團結，須回過頭談民進黨本質、以及要守護的價值。

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