韓暫緩咨請總統公布兩修正案 被指違法不適任／綠提改選立院長 在野程序封殺

民進黨立院黨團昨於程序委員會提出改選立法院長公決案，不過該案經表決後，遭藍白立委以人數優勢封殺。（記者李文馨攝）

2025/01/08 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕立法院內政、財政委員會國民黨籍召委徐欣瑩、陳玉珍日前發函予立法院長韓國瑜，要求延緩咨請總統公布選罷法修正案及財劃法修正案。民進黨團昨於程序委員會提出改選立法院長公決案列為十日院會的討論事項，指韓國瑜公然配合國民黨主張，嚴重破壞憲政體制，但該案遭藍白立委以人數優勢表決封殺。

民進黨團提案指出，去年十二月廿日三讀通過選罷法、財劃法修正案，韓國瑜卻依立院內政、財政兩委員會國民黨籍召委之請，違反憲法第七十二條規定，逕自暫緩將三讀通過的法律案咨請總統公布，違反立法院組織法第三條「立法院長應本公平中立原則行使職權」的規定，已經不適任立法院長一職。

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對於民進黨團總召柯建銘上週提及將罷免國民黨四十一位區域立委。國民黨團昨舉行黨團大會，有立委建議也用大罷免來反制「惡罷」，但黨團並沒有做出決議。

會後立委賴士葆受訪表示，既然民進黨要全面罷免，國民黨團也要全面罷免反制，罷免民進黨三十八位區域立委，向民進黨全面開戰。賴還說，罷免民進黨立委預計分階段進行，第一階段鎖定比較容易罷免的區域。

國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘和首席副書記長王鴻薇受訪皆表示，這是「委員個人意見」。傅崐萁表示，黨團沒有做出任何決定；王鴻薇說，有人提出惡罷反制，但沒結論；林思銘則說，發動罷免要黨中央來決定，黨團沒有權力。

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