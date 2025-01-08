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    警消月退大增 全教總：不應退撫基金承受

    立法院昨三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將退休所得替代率上限提高到八十％，引發爭議。（資料照）

    立法院昨三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將退休所得替代率上限提高到八十％，引發爭議。（資料照）

    2025/01/08 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕在藍白立委人數優勢下，立法院昨表決三讀通過警消人員退休所得替代率上限提高到八十％的修法案。公教團體要求，額外財務支出不能用退撫基金；公務人員協會更直指，警消是公務人員一環，單獨拉高警消月退，讓公務人員相對剝奪感很深。

    公務預算撥補須到位

    全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，警消人員工作有其特殊性，立院單獨對警察人員給予不同退休給付標準，突破公教退撫制度的平等對待原則，理解是為體恤警消人員的辛勞。不過，從「退撫制度的公平性」而言，全教總強烈要求，此法通過之後的額外財務支出，立院應強力監督政府的公務預算撥補需到位，不應讓退撫基金承受，否則對退撫基金內的參與者不公。

    中華民國全國公務人員協會理事長高誓男表示，警消為公務人員一環，單獨拉高警消的月退，讓人數更多的公務人員有嚴重的相對剝奪感。過去年改原本規劃軍公教勞一起改，後來只有改軍公教，已有不公平之感，再後來軍人先脫鉤，現在警消又脫鉤，公務人員未來會被砍到六成，跟警消的八成，相對差到二成，非警消之公務人員會覺得相對剝奪感很深。

    高誓男指出，警消月退增加的財務支出要政府編預算撥補，否則公務人員月退替代率被砍，退撫基金又要多支出，等於被剝兩層皮，因此不能用到退撫基金。

    高誓男也表示，現在的環境和年改時的環境不同，中央政府財政已變好，退撫基金獲利也提高很多，停砍之後，銓敘部估計二十年少二八○○億元，可用賺的錢和預算來撥補缺口。

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