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    藍白強推警消年改只是前菜 將擴及公教

    民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，藍白讓年改走回頭路，將愧對年輕世代。 （記者田裕華攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，藍白讓年改走回頭路，將愧對年輕世代。 （記者田裕華攝）

    2025/01/08 05:30

    綠批反年改 鋪天蓋地修法 意圖進行多數輾壓

    〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「警察人員人事條例修正案」，警消海巡退休所得替代率最高可達八十％。民進黨團幹事長吳思瑤指出，這只是反年改前菜，更大規模且擴及公教的修法將鋪天蓋地而來，藍白愧對年輕世代。國民黨立委牛煦庭證實，未來將審查公教年金再檢討的版本；另據了解，國民黨團下會期將著手處理公教人員相關退休撫卹法律。

    綠委︰新國會不應讓年改走回原點

    吳思瑤表示，新國會讓年金改革走回原點，她可以預告，「警察人員人事條例修正案」只是反年改的前菜，還有更大規模、擴及公教「全面恢復提升所得替代率」的修法，馬上將鋪天蓋地而來，「公務人員退休資遣撫卹條例修正草案」早已提出，藍白隨時可以多數輾壓。

    吳思瑤說，民眾黨團總召黃國昌在二○一六年時代力量提出年改方案，其中核心包括「改革退休後所得替代率以六十％為基準」，如今卻支持上修至八十％；民進黨團對黃出賣自己的靈魂無權置喙，但為個人政治權力而出賣世代正義，就讓人覺得不齒。

    至於藍白稱修法支持警消等說法，吳反駁說，包括在服職期間提高各類的津貼、補助、保險及福利，調高警察薪資俸點、超勤加班費至一萬九千元史上新高；警勤加給提升十五％、提高深夜危勞性勤務津貼等，民進黨照顧警消做得最多。

    牛煦庭表示，藍白兩黨共同為警察、消防、海巡、移民署、空勤總隊爭取合理退休待遇。他不反對銓敘部長施能傑擔心對公教造成士氣打擊的說法，但之後審查公教年金再檢討的版本，希望施也站在士氣的角度仗義執言。

    關於財務部分，牛煦庭說，按通過版本算，五十年共增加支出約八五○億元，對比勞保一年撥補一千億元、台電一年補貼兩千億元，政府完全足以因應，也不該帶頭做慣老闆。

    藍委︰公教年金修法 下會期列優先法案

    國民黨立委陳玉珍表示，她下會期將請國民黨團將公教人員年金修法列為優先法案，使其所得替代率別再銳減，須隨著物價指數上漲。她會努力通過停止追殺公教人員的年金制度，以還給退休公教人員公道。

    國民黨團人士認為，民進黨當初年改的理由已不存在，軍公教退休俸已被砍兩千多億元，年金虧損狀況急迫性不再，但現在高普考人數腰斬，對政府人才增補產生負面影響，民進黨難道不知懸崖勒馬？不是反對砍，而是可以止血了。

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