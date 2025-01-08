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    他山之石》OECD國家年金制度 平均所得替代率52.9％

    立法院院會昨經表決，三讀通過「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三」修正案。（記者謝君臨翻攝）

    立法院院會昨經表決，三讀通過「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三」修正案。（記者謝君臨翻攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕立法院昨三讀通過警消等人員退休所得替代率上限可至八十％，依年改會網站公布聯合國經濟合作暨發展組織（OECD）年金制度之整體資料分析，OECD卅四國平均為五十二．九％，我國年改原規劃至二○二九年退休所得替代率六十％，仍高出OECD平均很多。

    日本35％ 韓國為39.3％

    若比較鄰近日本的卅五％，韓國的卅九．三％，我國規劃的六十％高出更多。銓敘部長施能傑憂心，立法院修法，讓警消等人員替代率可至八十％，造成的退休所得差距，獨厚警職到「難以想像」。

    我國年金改革方案所設計的公教人員年金平均所得替代率為「本俸兩倍」的六十％，約等於「實質薪資」的七十．八％。

    依年改會二○一六年資料，各國平均毛所得替代率，在六十％以下如加拿大（卅六．七％）、德國（卅七．五％）、澳洲（四十四．五％）、比利時（四十六．六％）、芬蘭（五十五．八％）等。而替代率達八十％以上的國家寥寥可數，例如西班牙（八十二．一％）、荷蘭（九十．五％）、印度（九十六．五％）。

    對照年改會各國二○一一年資料，OECD年金的公共支出，三十四國平均占政府支出的十七．五％，西班牙的年金支出占政府支出的廿二．八％。

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