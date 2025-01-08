警消退休所得替代率 提高至80％ 現職警察人員恐提早退離

立法院昨三讀通過提高警消、海巡、移民和空勤人員月退所得替代率上限至80％，民進黨團將聲請釋憲。（記者田裕華攝）

2025/01/08 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院昨在國民黨團、民眾黨團聯手下三讀通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高提升到八十％。對此，內政部表示，此修法不僅衝擊退撫基金財務，也恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力、影響治安工作。

內政部：影響治安工作

內政部指出，政府近十年推動十八項警察人員福利照護措施，包含一○五年成立「公益信託警察醫療及照護基金」；一○六年增訂警察機關執行大型活動或重要勤務獎勵金，每人每月發給上限五千元；一○七年將警正三階以下基層佐警及幹部俸額上限均調高一個俸級；一○八年增訂國道公路警察局各公路警察大隊警勤加給加成。

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內政部續指，一一二年調高警察人員超勤加班支領上限至一萬九千元，同年五月調高警勤加給十五％，全國近七萬名警察受惠；一一三年也訂定深夜危勞勤務津貼每小時一百元，以及提高提升因執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能、死亡或殉職者慰問金發給額度等。

內政部認為，此次修法在社會沒有共識下，提高警察人員退休所得替代率至八十％，不僅衝擊退撫基金財務，而月退俸與現職薪資之差距過小，恐造成現職警察人員提早退離，嚴重衝擊警力影響治安工作。此外，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用之疑義，違反相關退撫規定。

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