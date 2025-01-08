邀專家不順利 李四川：京華城調查小組下週會開會

台北市副市長李四川昨表示，京華城容獎違失調查小組原則上下週一、二就會開會。（記者甘孟霖攝）

2025/01/08 05:30

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕因應台北地檢署偵辦京華城土地違法容積獎勵案，起訴前台北市長柯文哲等人，台北市政府去年底成立府級「京華城容獎違失調查小組」，原預計兩週內召集專家學者會議研商對京華城後續的處理，但主責的都市發展局邀約專家學者不順利，會議將延後至下週召開；小組召集人、副市長李四川昨受訪表示，預計下週一或二會開會，但找委員也須配合委員時間。

柯起訴時 蔣市府承諾兩週內召集會議

台北市長蔣萬安昨前往議會國民黨團與議員溝通預算，會後被追問京華城調查小組進度。他強調，近期會召開跨局處專家學者會議處理後續，市府立場是事實到哪裡，就處理到哪裡；李四川表示，原則上下週一、二就會開會。

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檢方於去年十二月廿六日起訴柯文哲等人，議會工務委員會要求市府立即撤銷京華城都市計畫，回歸原都市計畫，廢止違法容積；蔣萬安受訪表示，已成立府級跨局處行政調查小組，由李四川擔任召集人，召集都發局、建管處、都委會、法務局、政風處，另將邀請都發、法律專業的產官學界人士約四到五人，兩週內召集會議研議對應作為。

都發局：不少人聽到京華城 就不想來

都發局長簡瑟芳當時在工務委員會答詢說，最快下週就會召集第一次會議。但兩週時間將到，行政調查小組會議時間遲遲未敲定，邀約過程並不順利，不少人聽到京華城案就不想來，都發局則表示，目前正配合主席時間邀請委員，開會日期和委員名單都在確認當中。

至於屆時是否會撤銷京華城廿％容積獎勵，李四川表示，有此可能，但需要專家學者的意見，若認為事證確定，就會有確定的決定，開會也會針對所有狀況檢討，就專家意見妥適處理；鼎越也在做內部溝通，若能由鼎越自行拿掉容獎變更設計是最好的，否則市府停止勘驗等同停工。

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