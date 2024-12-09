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    曾參與中共軍演 香港貨船停靠台中港惹議

    懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE，上週停靠在台中港，遭爆曾參與共軍特種部隊演習。圖為SCSC FORTUNE將共軍突擊艇藏在船艙。（取自X）

    懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE，上週停靠在台中港，遭爆曾參與共軍特種部隊演習。圖為SCSC FORTUNE將共軍突擊艇藏在船艙。（取自X）

    2024/12/09 05:30

    軍事專家籲當局 快查船內到底裝了什麼

    〔記者歐素美、蔡思培、陳鈺馥／綜合報導〕前外媒駐台記者、自由撰稿人何貴森在社群平台Ｘ爆料，指懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE（長和輪）本月二日停靠台中港，該船曾參與中國解放軍特種部隊演習，軍事專家也呼籲當局趕快去查船內到底裝了什麼；台中港務分公司回應，船是依法停靠台中港卸貨，在港期間無任何異狀，七日已離港，目前在錨地下錨，俟風浪變小後駛離。

    解放軍演習 曾將六艘突擊艇藏船艙

    何貴森引用中國情報專家Rod Lee於二○二二年的文章和照片，可以看到解放軍特種部隊將六艘突擊艇藏在SCSC FORTUNE的船艙內，當貨船潛入目的地後，便可將突擊艇垂吊到海面上迅速投入作戰。

    陸委會：曾登檢該船 並無發現異常

    陸委會表示，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常，對外界指稱情況會加以留意。

    民進黨立委沈伯洋昨受訪表示，中國是最擅長灰色地帶衝突的國家，會將有作戰能力的船隻偽裝成一般漁船包圍小島，若對方沒有反應就持續增加數量，並透過假消息轉移注意力，目的是圍住小島。若台灣對於灰色地帶衝突無法解決、沒有法規處理，將會威脅國家安全。

    台中港務分公司昨回應，長和輪經航港局審核通過，在本月三日晚上停靠台中港十四號卸貨（機件），六日移至一○六號碼頭卸貨（不同貨主），裝卸公司皆為德隆公司，船務代理為大中船務，本月七日下午三點多已離港，在港期間無任何異常情況。

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