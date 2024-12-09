兩岸企業家峰會年會 今廈門登場 中共目的「重建紅色供應鏈」

「二○二四兩岸企業家峰會年會」今日將於福建廈門召開，台方理事長劉兆玄將出席開幕典禮並致詞。。（資料照）

2024/12/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「二○二四兩岸企業家峰會年會」今日將於福建廈門召開，今年主題為「打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展」。據透露，峰會主要目的是要重建中國紅色供應鏈、爭取台商回中國投資。

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄和中方理事長郭金龍將出席開幕典禮並致詞。中國全國政協主席王滬寧往年出席此活動，宣讀中國國家主席習近平賀信並致詞，今年未確定是否出席。

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知情人士透露，由於今年峰會主題涉及「重組紅色供應鏈」及「倡議台商重返中國」，在全球供應鏈重組及中國正遭逢各種全球科技出口管制之際，具有相當敏感性。

台方出席人士還包括前行政院副院長杜紫軍、峰會台方副秘書長尹啟銘、峰會生技小組負責人詹啟賢等。不過，一向立場與北京親近的三三會理事長林伯豐以「有事」為由，改派秘書長出席。

透過前國民黨要員暗示台商 「慎為考量沒有出席的後果」

知情人士指出，北京透過參加峰會的相關前國民黨黨政要員，向台方金融及科技業領袖暗示「慎為考量沒有出席的後果」。他們憂心相關投資及在中國分支可能受到壓力，最後只好選擇低調與會。

知情人士還說，中國近期軟硬兼施地透過各種管道，施壓台商不得撤出中國，要台商「原地立正站好」，同時更透過兩岸經濟團體有系統地邀請台商參加新疆、西藏等地投資活動。

例如九月一度要成行、由國民黨前陸委會官員約集的新疆投資參訪團，由於遭媒體揭露，該前官員隨即稱病取消出團。

根據示警，中國經濟狀況持續惡化，台商若因壓力或不了解而入場，前景恐怕更加難測。

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