參與共軍演習貨船停靠台中港 學者：目前無法可管

懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE，上週停靠在台中港，遭爆曾參與共軍特種部隊演習並將共軍突擊艇藏在船艙。（取自X）

2024/12/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前外媒駐台記者、自由撰稿人何貴森（Chris Horton）在Ｘ平台爆料，一艘曾參與中國解放軍特種部隊演習的香港貨船「SCSC FORTUNE」本月二日停靠台中港，該船曾裝載解放軍突擊艇，有國安相關疑慮。陸委會表示，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常，所稱情況會加以留意。

何貴森指出，不知道台灣對於曾參與中共軍演的外籍民用船舶是否有任何規定？他引用中國情報專家Rod Lee二○二二年的文章和軍演照片，指解放軍特種部隊將六艘突擊艇藏在「SCSC FORTUNE」船艙內，當貨船潛入目的地後，便可將突擊艇垂吊到海面上迅速投入作戰。

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對此，陸委會表示，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常，所稱情況會加以留意。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪表示，中國這幾年演訓「平戰轉換」徵調的民間船隻非常多，問題不在於這艘船有無參與軍演，目前沒有相關法規可以管理參與中共軍演的民間船舶，也無登記機制，如果是用民船靠港，只要程序合法，沒有拒絕理由。

王智盛指出，重點在於國安單位、軍方或港務單位，有無掌握相關情況。他強調，相關單位要思考，未來該如何處置此類情形。只要被中共軍方徵用船隻就不讓它來？還是反而可以讓它進來，我方再做安全情蒐？

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