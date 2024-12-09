若配合中共對台統戰 陸委會：逾越法律紅線 將依法處理

反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷自臉書）

2024/12/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。另一方面，有藝人曾揭露，中共規劃策動台灣藝人組成新興政黨，參與二○二六年地方選舉。陸委會昨日強調，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，已經逾越法律紅線，政府必將積極偵辦、依法處理。

曾經是中共統戰樣板網紅、「中國老總」原唱的饒舌歌手陳柏源，在影片中出示手機聊天紀錄，揭露中國台辦、統戰部希望他邀請沒到過中國的「首來族」和台灣網紅，他們將提供資金及旅遊補助。

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陳柏源坦言，這些網紅收了錢，到了新疆，一定會說很ＯＫ，他也參加過這些活動；他秀出與國台辦交流局官員的聊天紀錄，爆料台辦提供素材資料，要他去「炸」民進黨。

另外，藝人何以奇日前披露收到一份「構建新型兩岸關係計畫」，中方計畫邀請台灣藝人加入將創立的「台灣擁和黨」，並由合作藝人擔任該黨副主席，希望能參與二○二六年選舉，至少一名投入直轄市長或縣市長選舉，以及十人參與直轄市或縣市議員選舉。

陸委會強調，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣的行為已經逾越法律紅線，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全、社會安定及自由民主社會的正常運作。

知情官員表示，台灣網紅接受中共指示、資助，與中共官媒、統戰部等黨政軍合作，涉違反兩岸條例等規定，政府都有掌握並持續密注。若有藝人配合中共組黨要投入選舉，將會觸犯「國家安全法」及「反滲透法」等，這是有刑事責任，不是只有行政罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

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