焦點評論》國共破壞交流

由馬英九基金會與中國國台辦促成的「馬龍團」，是典型的國共團，過程中演變成台灣學生、家長會甚至校長出面抗議。 （資料照）

2024/12/09 05:30

記者鄒景雯／特稿

海峽兩岸要降低敵意、避免誤判，雙方政府與民間應該多對話、多交流，理論上殆無疑義，原則上也獲民意支持。不過在定義上，對話需要對等，交流則應全面，前提必須釐清，討論才可能對焦；若是「國共交流」，這不等於兩岸交流，甚至經常是反交流，效果就是破壞交流。

最近有兩個例子，非常能夠反映箇中蹊蹺，足以掌握北京的動機與手法。一個是十一月二十七日到十二月五日來台的「馬龍團」；另一個則是十二月六日在金門舉行的「衝突與和平研討會」，一度稱中國對台智囊汪毅夫原定出席。

請繼續往下閱讀...

這兩件事情，前者由馬英九基金會與中國國台辦促成，是典型的國共團。過程中演變成台灣學生、家長會、校長，甚至民團出面抗議、聲明、關切的多元反映，說明此類「往來」的侷限性，終至不完美收場，也打壞了交流預期準備鋪陳的氣氛。

後者這個學術研討會，由於陸委會主委邱垂正與會，倘若汪毅夫真能如期前來，雙方很可以藉由這個平台溝通觀念、傳遞訊息，因此事前台灣的政府與國安部門都樂觀其成，一致支持應該歡迎汪毅夫與談，以了解中國內部相對理性的意見最新的趨向，尤其當解放軍機艦持續在周邊騷擾之際。

不料，所謂汪毅夫願意對話的說法，始終停留在樓梯響階段，研討會結束也未見人下來，台灣政府從頭至尾，壓根就沒有收到汪毅夫的正式申請。詭異的是，事後，北京卻散出汪毅夫是被我國安單位所擋駕的傳聞，意思是汪毅夫要去，但台灣不准；從而還進一步指責陸委會針對專案審查要有具體的標準云云。

其實，以中共偏好操作訊息的習性，汪毅夫若真有申請入境，對岸早就可以秀出文件或表格，即能證明台灣政府的「卡關」，但至今不僅無著，也拿不出來，使得相關傳聞淪為假消息的成分甚大。

儘管無憑無據，來自國際盟邦不少的外交人員與智庫學者不約而同傳來，中國方面近期向他們大量「投訴」，「抱怨」台灣一直在「擋交流」，意欲貼上台灣「不交流」、「反交流」標籤的行動非常明顯，此舉儼然成為北京新系列認知作戰的操作主軸。

如果對照汪毅夫缺席卻推責台灣的前後事態，或可研判出中國的「放行」標準是：排斥與台灣官方接觸；因為民進黨籍的陸委會首長在場，所以正部級的汪毅夫不准來。樂於接受在野國民黨的赴台統戰安排，所以欽點馬龍等共青團、中共黨員四十人浩浩蕩蕩前來遊台灣。這種選擇性的政治安排，當然不屬於民主國家所共知的健康有序的「交流」。

不論是馬龍團，或是金門研討會，乃至今天開始在廈門上場的「兩岸企業家峰會」，或是月中的「雙城論壇」，一件事情不會變，就是中國的軍事脅迫絕不休止。一手拿著槌子，一手說要來握手，這無疑是黃鼠狼給雞拜年，怎是交流，安的是什麼心？還用說嗎！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法