中國收買網紅 立委：揪出「統戰仲介」

中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源（見圖）揭露中國統戰部收買台灣網紅手段。民進黨立委沈伯洋昨受訪說，追查中國收買金流僅為輔助，重點目標仍是揪出中間人，讓包括自甘淪為「統戰仲介」的旅行社、黑道、教授、商人，或者立委、議員等「見光死」。（圖取自「攝徒日記八炯」臉書）

2024/12/08 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華／台北報導〕中國統戰樣板網紅揭露中國統戰部收買台灣網紅手段，我方應如何因應。長期研究中共認知作戰的民進黨立委沈伯洋昨受訪說，追查中國收買金流僅為輔助，重點目標仍是揪出中間人，讓包括自甘淪為「統戰仲介」的旅行社、黑道、教授、商人，或者立委、議員等「見光死」。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，中國近年統戰著重兩個層面，一是在台親中勢力，例如日前馬英九基金會邀中生團來宣傳；另一個是網紅，網紅影響力比較廣泛，且網路的言論自由，只要不涉及人身攻擊，就沒任何法律問題。

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沈伯洋：讓中共與網紅的中間人「見光死」

他建議，政府應建立機制因應，讓民眾檢舉與揭露網紅的統戰行徑，強化台灣民眾認知與韌性，讓網紅的統戰傷害降低。

至於能否透過金流進行規範，沈伯洋認為，即使公開平台金流，也會很快被規避，因為可能使用虛擬貨幣、或中國平台跟國際平台的流量「地下匯兌」，例如網紅在YouTube做合意的影片，另在抖音獲得流量做直播「帶貨」，以逃避查緝。金流應該要查，但更重要的目標是揪出「統戰仲介」，從此截斷，中國就很難去接觸各式各樣台灣人。

黑熊學院共同創辦人、台灣安保協會副秘書長何澄輝則說，中國吸收台灣網紅主要做法是「導流」，將小粉紅吸引到特定內容，再透過支付寶或微信「抖內」；甚至不必赴中，透過YouTube等平台影片再附上中國抖內QRCODE，在封閉社群如LINE群組流傳，也可以透過控制流量實現跨海收買。

何強調，金流抓不勝抓，但平台若負起「揭露」和「標示」統戰言論的責任，民眾養成識別能力，削弱這類統戰言論在台輿論市場的影響力，讓偽裝中立客觀的中國官宣現形。

蘇彥圖：參考美國模式 爭取社會支持納管抖音

針對美國聯邦上訴法院昨駁回TikTok（抖音國際版）上訴、維持「不出售落地即封殺」，中研院法學研究所研究員蘇彥圖受訪說，美國禁止TikTok是從各大官方APP商店下架，採漸進模式。美國以積極的立法管制，在於對國家安全及資料安全的重視，且國安部門也已掌握TikTok蒐集敏感個資的事證，並成功讓跨黨派議員認知其嚴重性。

蘇彥圖表示，台灣雖是小國，但也不能兩手一攤，如果TikTok做為平台本身已構成資安或國安威脅，就算目前能做的管制手段僅可達六十％成效或更低，也需要納管。技術性層面參考美國方式，規範性層面促進更多自由與管制的平衡討論，同時爭取更多社會支持，否則將持續停滯於討論階段。

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