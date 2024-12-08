出席世界人權日典禮》賴：38年戒嚴傷害大 絕不走回頭路

總統賴清德昨出席國家人權博物館22024年世界人權日典禮指出，在民主道路上，轉型正義是至關重要的政策。（記者廖振輝攝）

2024/12/08 05:30

〔記者董柏廷、蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨出席「二○二四年世界人權日典禮」時指出，在民主道路上，轉型正義是至關重要的政策。我們應該要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演。政府會採取積極行動，勇於與社會溝通，並堅定守護台灣民主、自由、法治與人權的生活方式。

文化部國家人權博物館昨於景美紀念園區舉辦「二○二四年世界人權日典禮」，賴總統、文化部長李遠等人出席。總統表示，他剛結束出訪友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉。台灣與三友邦都擁有南島語族文化，令人欽佩的是，面對極權主義的威脅，三個友邦都未曾改變堅持民主、自由、人權立場。

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總統認為，民主自由得來不易，更容易失去，我們一定要團結合作、加倍呵護，共同守護民主、自由、人權。

他說，六年前他到這裡，以行政院長身分出席國家人權博物館掛牌，以及白色恐怖景美紀念園區的揭牌典禮；現在身為總統，他要強調，台灣人權立國，永遠不會改變；永遠堅持民主自由憲政體制，確保人權繼續深化；民主台灣要繼續向前行，絕對不會走回頭路。

總統提到，今年解嚴紀念日，他特別前往國家檔案局了解政治檔案開放應用情形，也期勉抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動，徵集各項檔案，協助國家主人了解戒嚴時期歷史。

總統指出，因為台灣歷經三十八年的戒嚴統治，社會、經濟、法制、人權都受到極大傷害，影響當今社會，直到真正邁向民主，歷史真相才慢慢揭開，我們也一定要繼續發掘真相。面對過去不義的歷史，政府要以謙卑的態度面對，也要努力讓民眾瞭解威權統治的本質，讓台灣人團結，避免台灣再受到極權主義的侵略與迫害。

賴清德認為，歷史的錯誤，可以原諒，但不能遺忘。在座受難者和家屬們，每一位都是歷史的見證者，提醒我們歷史的錯誤，絕對不能再犯。除了要再次以最誠摯與緬懷的心，向所有為台灣人權理念，付出生命與青春歲月的前輩致上最深敬意；也會繼續努力，堅定守護台灣主權、民主、自由、法治與人權的生活方式。

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