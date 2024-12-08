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    新聞分析》韓國瑜要加油

    身為立院龍頭，捍衛憲政秩序、維持議事中立是韓國瑜的職責，他也怎麼擺平國民黨內衝撞體制的「勢力」，並與民進黨維持和諧的關係，越來越是考驗。（資料照）

    身為立院龍頭，捍衛憲政秩序、維持議事中立是韓國瑜的職責，他也怎麼擺平國民黨內衝撞體制的「勢力」，並與民進黨維持和諧的關係，越來越是考驗。（資料照）

    2024/12/08 05:30

    記者劉宛琳／特稿

    朝野立委上週五因選罷法爆發衝突，在雙方僵持下立法院長韓國瑜宣佈散會，國民黨團總召傅崐萁大動肝火，藍營內部也出現韓不夠幫忙的聲音，綠則直言韓國瑜的協調能力亮紅燈。身為立院龍頭，捍衛憲政秩序、維持議事中立是韓國瑜的職責，他怎麼擺平國民黨內衝撞體制的「勢力」，並與民進黨維持和諧的關係，越來越是考驗。

    傅崐萁上週五突襲變更議程，要求處理加嚴版選罷法修正草案，韓國瑜、藍委先前皆未收到訊息。傅要求議事人員將院長後面的門鎖起來，仍遭民進黨立委突破並佔領主席台，藍綠僵持，無法開會。闖關失敗讓傅在議場後協商時飆罵綠委，以及立法院秘書長周萬來，韓國瑜好言相勸仍無法緩和氣氛，不歡而散。

    藍營的問題有二：傅崐萁從國會職權修法開始就採策略模糊，未先和韓國瑜溝通，尤其爭議性法案若雙方沒有默契，即使發動突襲也難以強勢闖關；另一方面，韓試圖保持較具中立的態度，也讓部分藍委不滿，藍營內部矛盾擴大。

    近日院會發生朝野衝突，韓國瑜多先宣佈休息，無法處理就散會，雖符合議事程序，但能處理法案的時間越來越少，除了原定要協商的案子，身為立院大家長的韓國瑜也必須主動搭橋，找朝野黨團溝通，讓議事順利進行，否則不要說是爭議性法案，連韓掛在嘴上的民生法案都被卡關。

    朝野互不相讓不是新聞，朝小野大的國會結構雖然棘手，但過去也不是沒有先例，總有解決辦法。不管是黨內還是朝野間的協商，韓國瑜除了「休息」，還要展現解決問題的能力，否則最終法案、預算過不了，或藍白聯手直接多數碾壓過去，外界必然會有更多質疑，甚至惡化為社會對立。這個鍋，韓國瑜還是得揹。

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