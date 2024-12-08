藍欲闖關選罷法修法》藍：綠癱瘓議事 和韓國總統戒嚴有什麼兩樣

立法院國民黨團6日突於院會變更議程，將「公職人員選舉罷免法」罷免連署需附身分證影本一案列為討論事項第一案，藍綠立委隨即爆發衝突。（資料照）

2024/12/08 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團前天欲在立法院會變更議程處理「選罷法」未果。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨說沒有討論沒有民主是完全的雙標，連會都不給開，用暴力癱瘓議事，這跟韓國總統宣佈戒嚴有什麼兩樣？

王鴻薇表示，週五在民進黨惡意癱瘓議事、強佔主席台之下，導致選罷法沒辦法處理，這根本是民主法治社會的國會之恥。因為加強查核要附身分證影本的選罷法，已經過院長主持朝野協商，所以安排到院會討論，完全符合程序，但民進黨每次都要使出強佔主席台不給開會這種鴨霸的方式，這是民主、法治嗎？

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王鴻薇強調，國民黨團早就預告，選罷法會在本會期處理，這並不是秘密，一直是公開對外的報告。但民進黨一而再再而三的，只是強烈和暴力的癱瘓議事，不讓開會，這跟韓國總統宣佈戒嚴有什麼兩樣？

王鴻薇表示，韓國總統透過戒嚴的方式不讓國會開會，而民進黨用霸佔主席台的方式不讓國會開會，這本來就應該被強力譴責。民進黨不敢說國民黨沒有符合程序，只是一味的鴨霸，他們想要討論什麼案才能討論什麼案。

王鴻薇表示，民進黨說沒有討論沒有民主是完全的雙標，連會都不給開，哪裡有討論的空間。民進黨真的是台灣的民主之恥，當之而無愧。

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