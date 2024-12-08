藍欲闖關選罷法修法》綠委：韓協調能力亮紅燈

立法院國民黨團六日於透過變更議程，將加嚴版本的「公職選罷免法修正草案」列為討論事項第一案，引爆朝野衝突。立法院長韓國瑜宣布散會。（資料照）

2024/12/08 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團六日於透過變更議程，將國民黨立委傅崐萁、許宇甄等人提出加嚴版本的「公職選罷免法修正草案」列為討論事項第一案，引爆朝野衝突。對此，吳思瑤昨受訪批評傅崐萁不遵守協議、強渡關山，被突破防線後就「見笑轉生氣」，並指立法院長韓國瑜連同黨立委的調和鼎鼐都無法處理好，其協調能力已亮紅燈。

吳思瑤表示，鏡頭帶不到的地方往往顯露本性，黨鞭前天在議場後方試圖透過朝野協商化解衝突，但傅崐萁囂張跋扈，認為國民黨是多數，愛怎麼搞就怎麼搞，甚至可以不遵守協議、強渡關山。她指出，國民黨團的意圖被民進黨團突破，傅因此「見笑轉生氣」，一股腦把怒氣往她身上發洩，甚至波及民進黨立委蔡其昌、秘書長周萬來及議事人員。

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連同黨的傅都無法處理

吳批評，大家該互相尊重，傅崐萁挾著人數優勢仗勢欺人、蠻橫無理，黨鞭之間應有的平等、尊嚴朝野協商，傅崐萁完全不當一回事，這也暴露韓國瑜連同黨的傅崐萁調和鼎鼐都無法處理好，院長的協調能力上也亮起紅燈。

吳思瑤透露，藍營內部有一些意見不合的端倪，韓國瑜清楚這種狀況下無法處理議案，傅崐萁卻強硬地要求韓排除萬難儘速表決，韓當下無法處理，傅則情緒失控把怒氣發洩在她身上，「但有些話應該是講給韓國瑜聽的」。她強調，不管藍營內部如何分歧，這是人民權益，絕對不能把政黨利益放在人民利益之前。

傅情緒失控也是針對韓

針對國民黨團突襲排審，台灣公民陣線執委羅宜受訪表示，他們知道「選罷法」連署附身分證的版本，隨時都有可能透過變更議程的方式，並在藍白人數優勢下完成二、三讀程序，因此他們每週五都已安排志工到立法院附近觀看國會頻道，民團會伺機而動。

「本屆立委已上任快一年，是該算總帳的時候了」，經民連智庫召集人賴中強則說，他們將從「選罷法」出發，盤點所有民主倒退法案，接下來將以國民黨團三幹部傅崐萁、林思銘、王鴻薇為首要目標，在本會期間前往其選區舉行「濫權立委咎責會」，盼向人民說明三人在國會做的所作所為。

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