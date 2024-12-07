焦點評論》賴清德出訪的「非典型突破」

一位美國資深外交官曾私下評論：「台灣拚外交很有活力，具備台灣人『真誠』的特質，因為真心交朋友、不只是撒錢，才能鞏固邦誼」，這段話為賴清德總統首次元首外交做了最佳總結。圖為賴清德與帛琉總統惠恕仁等人在帛琉國宴上共舞聯歡。（總統府提供）

2024/12/07 05:30

特派記者陳昀／特稿

總統賴清德首次元首外交穩健作收，過境美國期間，賴以台灣印太關鍵戰略地位的角色為主軸，在台美關係獲得「非典型突破」，讓「疑賴論」不攻自破；面對中國極力挖我南太友邦牆腳，企圖突破第二島鏈，我國也「用民主交朋友」，以台灣人的「真誠」力阻威權集團（CRINK）破壞國際秩序。

賴總統過境美國，循例與美國聯邦眾議院前議長裴洛西、議長強生等跨黨派政要通話或視訊，也成為首位受邀進入關島總督官邸、關島議會的台灣元首，從關島機場外佈置的我國國旗，到古蕾露官邸接待時播放我國國歌，都能看出台美雙方長年累積的默契。

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賴清德在美國時談話，聚焦台灣自身的角色與責任，明確表達台灣有意願及能力，為印太地區的民主、和平與繁榮做出貢獻，包含持續強化國防韌性，凸顯台灣在全球半導體、高科技供應鏈的優勢等，一方面回應川普選前的「保護費說」，一方面重申與美國等民主盟友合作的信念，在回應南韓戒嚴事件時，也持續緊扣我國對民主價值的珍惜與堅定。

中國企圖突破第一島鏈封鎖、在印太擴張，已是美國政府最大挑戰，賴總統此行強化第一島鏈、第二島鏈的民主連結，展現與美國等民主友盟共同強化威懾力、維護區域穩定的決心，力阻CRINK集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）破壞國際秩序。

南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉因位居第二島鏈，成為中國極力挖牆腳、砸錢誘惑的對象，友邦依然堅定挺台，原因在於我國「用民主交朋友」、雙方共享民主自由的價值。賴總統與帛琉總統惠恕仁共同登上雲林艦視察海上操演，以及我國與吐瓦魯國簽署「太平洋電纜合作意向書」協助完備數位國家基礎建設，都是具體展現。

台灣早年透過農技團拓展外交，近年進一步透過公共衛生展現「Taiwan can help!」如馬紹爾需要的洗腎中心，我國不僅在醫療硬體與人才提供協助，也關切當地水質、遠距醫療等完整規劃，與中國金援外交做出區別。

一位美國資深外交官曾私下評論：「台灣拚外交很有活力，具備台灣人『真誠』的特質，因為真心交朋友、不只是撒錢，才能鞏固邦誼」，這段話為賴清德首次元首外交做了最佳總結。

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