美日韓政壇變局 賴清德：有信心與各國新政府持續合作

總統賴清德昨在出訪友邦帛琉的隨團記者會上表示，美、日、韓大選後政壇變化大，但他認為三國人民對民主的堅持不會退讓，有信心與各國人民及新政府持續合作。（總統府提供）

2024/12/07 05:30

昨返抵國門 賴：開啟「價值外交」新時代 凝聚海外挺台力量

〔記者方瑋立、朱沛雄、特派記者陳昀／綜合報導〕總統賴清德昨表示，美、日、韓大選後政壇變化大，但他認為三國人民對民主的堅持不會退讓，所以即使政黨輪替後有磨合期，但與民主陣營共同捍衛民主價值、抵抗威權主義擴張，並確保世界穩定發展的方向不會改變，有信心與各國人民及新政府持續合作。

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賴清德結束為期七天六夜的元首出訪行程，昨晚返抵國門。賴總統於桃園機場發表談話，說明此次出訪成果，包括深化跟友邦的情誼，開啟「價值外交」的新時代，並凝聚海外挺台灣的力量。

堅守民主陣營 抵抗威權擴張

賴強調，德不孤必有鄰，只要堅定捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值，與世界上的各個國家交往，一定可以得到更多支持，不僅可以守護台灣，也可以維護區域的和平穩定。

賴清德稍早在帛琉與隨團記者茶敘，媒體關注美、日、韓政局變化，是否影響與台灣的關係。賴表示，民主政治就是政黨政治，所以政黨輪替或朝野攻防本是常態；民主制度若出現任何問題，必然要用更大的民主去面對。因此，即便美、日、韓大選後發生了政黨輪替或少數執政，他認為三國人民對民主的堅持是不會退讓的。

總統指出，政黨輪替後也許會有磨合期，但美、日、韓三國人民堅持民主信念，與民主陣營站在一起、捍衛民主的價值，抵抗威權主義的擴張，並確保世界的穩定跟發展，這樣的方向是不會改變的；他有信心與各國人民及新政府持續合作。

談及台灣的區域角色及與中國的關係，他強調，只要台灣善盡在台灣安全、台海和平及區域穩定的責任，相信美國及民主國家也會扮演應有的角色，大家分工合作、團結以赴，自然而然可以確保區域和平穩定。

對等尊嚴原則 與中交流合作

總統重申，台灣一定要堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途只有二千三百萬人可以決定。中國也應善盡區域責任，台灣願意在對等尊嚴之下，跟中國交流合作。

對於韓國總統尹錫悅日前宣布戒嚴引發政治風暴，立院民進黨團小編發文稱尹為守護自由憲政體制，被質疑肯定戒嚴；賴清德回應：「身為總統，我語重心長強調，我們不分朝野，千萬不能忘記，台灣的民主並不是從天而降，是無數民主前輩用青春、血汗，甚至用生命衝破威權大門，加上台灣人民的共同努力，才獲得的。」

他表示，台灣的民主得來不易，已是台灣人的DNA，也是台灣立足世界的品牌，要記得歷史教訓，威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能、也絕對不會走回頭路。

總統賴清德昨晚結束出訪南太平洋三友邦行程，空軍循例派出四架F-16V戰機掛彈升空伴飛，護送總統專機回國。（總統府提供）

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