中生團「中國台北」爭議》台大社科院學生 連署罷免學會會長

台大社科院學會會長遭社科院學生提罷免。（資料照）

2024/12/07 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕馬英九基金會邀奧運桌球金牌得主馬龍等中國師生來台參訪，卻陷入統戰爭議，日前台大社科院接待參訪團後，在社科院學生會粉專提及盼能多交流等語，引爆社科院學生怒火，已有學生發動罷免社科院學生會會長，並已累積五十份連署書。

中國參訪團成員日前稱台灣棒球隊為「中國台北」隊，遭數十名台大學生抗議。負責接待的台大社科院學生會，事後在臉書粉專稱整體活動具特別意義，支持交流並希望營造互相尊重、理性交流、深化理解的環境，也稱與中國大陸頂尖大學的學生交流應多多益善，遭批評「像國台辦的供稿」。

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五位台大社科院學生會會員包括李瑞霖、胡燁霆、林逸芸、楊東翊、李浚誼提案罷免院學會會長郭又睿。他們指出，此次的活動在政治上高度敏感，然該活動卻被高度保密，社科院學生在活動發生前，無法得知相關消息，未能向院學會表達意見。

訪團抵達時，一群台大學生舉牌邀請中國訪團交流台灣主權、中國人權等議題，但這些事情卻未被院學會呈現在同日傍晚發出的活動回顧貼文中，對社科院學生的意見視若無睹。

提案罷免學生認為，基於上列兩點，質疑二十五屆社科院學生會無法保障社科院學生之權益，決定依照《國立台灣大學社會科學院學生會組織章程》第二十一條之罷免提出規定，將罷免提案書寄至社科院學會信箱，並已累積五十份罷免連署書，要求啟動罷免程序。

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