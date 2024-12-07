中生團「中國台北」爭議》賴：交流若涉矮化 台灣人民不接受

馬英九基金會邀中生團訪台，中生團接受媒體訪問脫口說「中國台北」惹議，陸委會表示將做行政調查並做出應有的處置。多位國民黨立委揚言若是馬英九基金會被處分，將刪減或凍結陸委會與海基會預算。對此，陸委會強調，此案將依相關程序做出決定，也會充分參酌馬英九基金會表達的意見。 （資料照）

2024/12/07 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華／台北報導〕馬英九基金會近日邀奧運桌球金牌得主馬龍等中國師生來台參訪，團員宋思瑤祝賀「中國台北」奪下棒球冠軍引發爭議。總統賴清德昨在友邦帛琉的隨團記者茶敘上強調，此行可清楚看到國際社會對我國的稱呼，我國一向希望兩岸展開健康有序的交流，但若涉及矮化，甚至一手交流、一手共機共艦擾台，台灣人民不會接受，也違背交流本意。

賴也說，這次看到許多台灣年輕人站出來清楚表達立場，並願意以民主來交流，這就是民主台灣的可貴。至於是否應啟動行政調查，賴清德說，台灣是民主法治國家，就交由主管機關依規辦理。

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針對國民黨立委揚言若是行政處分馬英九基金會，將大砍陸委會與海基會預算。陸委會昨天強調，若涉及矮化，引發社會對立衝突，台灣人民不會接受，更違背交流本意。此案將依相關程序做出決定，也會充分參酌馬英九基金會表達的意見。

陸委會：須盡到監督責任

陸委會指出，為維護兩岸交流符合規範並健康有序地進行，每一個從事兩岸交流活動的邀請單位都要依法負起責任，除了不能有違法違規情事之外，也要注意不得從事無關交流活動的政治宣傳，特別是激化矛盾，造成台灣社會內部對立。

陸委會說，身為兩岸政策主管機關，須對邀請單位盡到監督責任。台灣從事兩岸交流的團體非常多，絕不會因為哪個團體受到依法進行必要行政程序監督，就說成是「交流戒嚴」。

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