中生團「中國台北」爭議》陸委會擬處分 藍委嗆砍預算

國民黨立委賴士葆（右二）等多位同黨立委與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）昨籲民進黨政府，不要對兩岸交流戒嚴。（記者羅沛德攝）

2024/12/07 05:30

〔記者劉宛琳、蘇永耀／台北報導〕馬英九基金會安排的中生團學生因「中國台北」說法引發爭議，陸委會主委邱垂正表示將做行政處分。國民黨立委昨偕同馬英九基金會執行長蕭旭岑召開記者會，呼籲政府高抬貴手，不要對兩岸「交流戒嚴」；立委羅智強更揚言既然不做交流，海、陸兩會要不就裁撤，不然就把經費砍到底。

蕭旭岑表示，復旦的女同學講了她習慣的用語，陸委會有連繫說要注意社會氛圍，但沒說要處分；且當初和政府所簽的切結書，只要有違反規定就要馬上停止行程，但陸委會卻讓他們把行程走完，表示沒違規，「呼籲陸委會高抬貴手，要給我們說明的機會」。如果陸委會處罰馬英九基金會，會對其他民間團體產生寒蟬效應。

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處罰馬英九基金會 會有寒蟬效應

羅智強表示，馬英九可以用中華民國前總統的身分在大陸高喊中華民國，結果大陸一個女學生在台灣說了「中國台北」，民進黨就玻璃心大崩潰。陸委會成立就是為兩岸交流，交流前就是先解除戒嚴，結果民進黨現在態度是交流戒嚴，那陸委會、海基會存在有什麼意義？乾脆裁撤掉。

羅智強表示，不然就按民進黨立委沈伯洋的建議，兩岸不要交流，不交流就不需要經費，所以陸委會、海基會要不就裁撤，不然就把經費砍到底。

中生訪團團員之一的中國桌球名將馬龍昨在微博發文說，這是「很開心的一段旅程」，並附上在台灣拍攝的照片，包含棒球體驗、九份風景等。文中並未提及這次引發的爭議。

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