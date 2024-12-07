為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中生團「中國台北」爭議》陸委會擬處分 藍委嗆砍預算

    國民黨立委賴士葆（右二）等多位同黨立委與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）昨籲民進黨政府，不要對兩岸交流戒嚴。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委賴士葆（右二）等多位同黨立委與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）昨籲民進黨政府，不要對兩岸交流戒嚴。（記者羅沛德攝）

    2024/12/07 05:30

    〔記者劉宛琳、蘇永耀／台北報導〕馬英九基金會安排的中生團學生因「中國台北」說法引發爭議，陸委會主委邱垂正表示將做行政處分。國民黨立委昨偕同馬英九基金會執行長蕭旭岑召開記者會，呼籲政府高抬貴手，不要對兩岸「交流戒嚴」；立委羅智強更揚言既然不做交流，海、陸兩會要不就裁撤，不然就把經費砍到底。

    蕭旭岑表示，復旦的女同學講了她習慣的用語，陸委會有連繫說要注意社會氛圍，但沒說要處分；且當初和政府所簽的切結書，只要有違反規定就要馬上停止行程，但陸委會卻讓他們把行程走完，表示沒違規，「呼籲陸委會高抬貴手，要給我們說明的機會」。如果陸委會處罰馬英九基金會，會對其他民間團體產生寒蟬效應。

    處罰馬英九基金會 會有寒蟬效應

    羅智強表示，馬英九可以用中華民國前總統的身分在大陸高喊中華民國，結果大陸一個女學生在台灣說了「中國台北」，民進黨就玻璃心大崩潰。陸委會成立就是為兩岸交流，交流前就是先解除戒嚴，結果民進黨現在態度是交流戒嚴，那陸委會、海基會存在有什麼意義？乾脆裁撤掉。

    羅智強表示，不然就按民進黨立委沈伯洋的建議，兩岸不要交流，不交流就不需要經費，所以陸委會、海基會要不就裁撤，不然就把經費砍到底。

    中生訪團團員之一的中國桌球名將馬龍昨在微博發文說，這是「很開心的一段旅程」，並附上在台灣拍攝的照片，包含棒球體驗、九份風景等。文中並未提及這次引發的爭議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播