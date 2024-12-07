點名傅崐萁、林思銘、王鴻薇為民主3大惡人》 民團將赴選區辦濫權立委咎責會

立法院國民黨團昨日突於院會變更議程，將加嚴版本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」列為討論事項，引爆朝野衝突，民進黨立委賴瑞隆遭國民黨黃仁架住脖子拉離主席台。 （記者劉信德攝）

2024/12/07 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團昨突襲變更議程，將攸關連署罷免須附身分證影本的「選罷法修正草案」，排入討論事項第一案，朝野立委爆發激烈衝突。經濟民主連合、台灣公民陣線等民團隨即赴立院外圍發起抗議行動，經民連智庫召集人賴中強點名，指國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘與首席副書記長王鴻薇為「台灣民主三大惡人」，將於本會期間赴其選區舉行「濫權立委咎責會」。

國民黨立委許宇甄提出的修正草案，明定罷免連署須附國民身分證影本，以避免假冒事件，如果利用他人個人資料連署，處五年以下有期徒刑、拘役或處一百萬元以下罰鍰；傅崐萁的版本則增訂，罷免連署須附身分證正反面影本，並填具發證日期，選委會查核時應刪除沒附影本、沒填發證日的連署人。

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連署須附身分證影本

加嚴版侵犯個人隱私

賴中強說，許宇甄提案明定罷免連署須附身分證影本，無視「個資法」中身分證正反面影本也屬法律保障的個人隱私範圍，該提案已侵犯人民基本權利。

賴中強指出，國民黨團不只在院會突襲剝奪罷免權，也將在本會期結束前提案修改「憲法訴訟法」，意圖癱瘓憲法法庭的運作。他說，此次提出變更議程的是傅崐萁、林思銘與王鴻薇，這三人就是「台灣民主三大惡人」，民團將於本會期舉行「濫權立委咎責會」，優先到三人的選區舉行公開演講，讓他們的選民知道這些人做的壞事；另也奉勸其他國民黨立委勿效法，否則人民的譴責隨後而至。

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