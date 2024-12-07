立法院昨為選罷法修法，藍綠立委爆衝突。（記者劉信德攝）

2024/12/07 05:30

記者謝君臨／特稿

國民黨團總召傅崐萁急了？言必稱擁有全國民意的傅崐萁，昨突於院會變更議程，將高度爭議、被控閹割人民權利的選罷法修法草案，改列為討論事項第一案，引爆朝野激烈衝突。據了解，包括立法院長韓國瑜及另兩位國民黨團小黨鞭事前均不知情。傅崐萁一意孤行，在韓國瑜宣布散會後破口大罵，他為何如此氣急敗壞、大動肝火，其動機值得探究。

國民黨推動選罷法修法目前有兩項，昨天意圖強行闖關的是第一項，主張罷免連署需附身分證影本。該草案雖經韓國瑜召集朝野協商，但並無共識。第二項則是國民黨要求「罷免票數需高於當選票數」；就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。該案委員會尚未審竣，也未逕付二讀。

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其實在藍白人數優勢下，要強勢通過修法只是時間上的問題，但傅崐萁卻選在這個時間點突襲，企圖先硬幹第一部分，修法受挫後瘋狂飆罵，實在令人費解，「究竟為何這麼急？」畢竟昨日院會上午還有國是論壇、報告事項，下午也有考試院人事同意權案審查，期間可以「處理」選罷法的時間十分受限。

傅崐萁一意孤行，早在上會期藍白強勢輾壓「國會擴權法案」時，國民黨團內部就曾傳出不同聲音。而今傅崐萁又在未事先告知黨團成員的情況下，選在極其有限的時間內蠻幹選罷法修法，再次引發藍營不滿。可議的是，傅崐萁狂罵議事人員時，所在意者竟是打開議場後門的人是誰，甚至傳出要以黨團名義向立院調閱監視器。

這般蠻橫、傲慢姿態，與民主精神背道而馳，被當作表決部隊的國民黨立委，難道真的要一直吞忍下去！

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