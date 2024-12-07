藍突襲推選罷法 朝野爆衝突 闖關失敗

立法院昨為選罷法修法，藍綠立委爆衝突，民進黨立委邱議瑩與國民黨立委鄭天財拉扯推擠。（記者劉信德攝）

2024/12/07 05:30

〔記者林欣漢、李文馨、劉宛琳、謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團昨於院會提案變更議程，將國民黨立委傅崐萁、許宇甄等人加嚴版本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」列為討論事項第一案，民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人發動奇襲佔領主席台，引發朝野衝突，院會最後在立法院長韓國瑜宣告另定期處理及散會收場。

民進黨團昨先提出變更議程，主張院會處理包括攸關運動部成立的「行政院組織法第三條修正草案」、「運動產業發展條例部分條文修正草案」，以及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案」等案，但遭在野聯手否決。

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隨後國民黨團提案變更議程，將傅崐萁、許宇甄等人加嚴版本的選罷法修正草案改列討論事項第一案。綠委賴瑞隆、邱志偉等人突然從主席台後方側門現身，衝上主席台搶韓國瑜的麥克風，韓被迫宣布休息。

而後在議場內朝野協商時，國民黨團總召傅崐萁突然對民進黨團幹事長吳思瑤大喊「丟臉！下流！」並飆罵議事人員「不知道保護議長」。民進黨團書記長蔡易餘怒批，傅強推修法受阻「見笑轉生氣」，憑什麼這樣罵！

國民黨之後靠人數優勢搶回主席台，朝野立委唇槍舌劍，並爆發肢體衝突，韓國瑜於中午在藍委護送下回到主席台，先裁示另兩項復議案後，隨即宣布散會。

許宇甄提案明定罷免連署須附國民身分證影本，以避免假冒事件，如果利用他人個人資料連署，處五年以下有期徒刑、拘役或處一百萬元以下罰鍰；傅崐萁的版本則增訂，罷免連署須附身分證正反面影本，選委會查核時應刪除沒附影本、沒填發證日的連署人。

國民黨立委事先不知情

針對院會變更議程，不僅民進黨團痛批突襲，連國民黨團也僅黨團幹部知情，一早黨團大會也未向黨籍立委說明。傅崐萁解釋，兩週前就已向黨團成員告知，隨時可能處理選罷法，視情況和氛圍決定。傅還說，國民黨的忍耐有限度，這是最後一次容忍民進黨。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪譴責國民黨團用臨時變更議程「硬幹」欲通過「選罷法」，勿小看藍白聯手摧毀台灣民主意志，也勿小看民進黨團奮力拚搏、守護台灣的戰鬥力。

藍委稱當年戒嚴為護台

邱議瑩哽咽：傷口撒鹽

此外，朝野立委推擠過程，國民黨立委鄭天財被控推倒民進黨立委邱議瑩，還稱國民黨當年戒嚴「是為保護台灣」；鄭表示，如果現在中共攻打台灣，執政的民進黨也會實施戒嚴，為了保護自己的國家，任何國家都會實施戒嚴。

身為美麗島事件受難者邱茂男女兒的邱議瑩受訪哽咽說，她八歲時眼睜睜看著父親被警察帶走，這句話對她來說是在傷口上撒鹽，要求鄭天財應道歉。

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