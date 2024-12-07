「再多軍演都無法贏得尊敬」 賴喊話中國：舉起拳頭 不如張開雙手

總統賴清德與帛琉總統惠恕仁昨出席台帛海上救援聯合操演，今年三月甫下水的國造雲林艦也參與這次操演。 （總統府提供）

2024/12/07 05:30

〔特派記者陳昀／隨行採訪報導〕總統賴清德昨晚結束南太平洋三友邦出訪行程返抵國門，國安單位掌握，中國近期可能以此為由在台海軍演。賴清德昨向中國喊話，「舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演、軍機，都無法贏得任何國家的尊敬」，呼籲中國回到國際正常軌道。

威權國家集結 投下不穩定變數

賴清德昨離開友邦帛琉前與訪團記者茶敘，對於中共可能發動台海軍演、中俄協同動作越來越多，賴回應，國際確實注意到威權國家在印太地區集結，包括中俄的軍事協作、北韓到俄羅斯參戰等作為，都為區域投下不穩定變數，對此國安單位跟友盟都緊密掌握與合作。

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總統表示，我們跟民主友盟都有共同的信念，為確保區域安全和穩定共同奮鬥，威權國家越集結，民主國家就要更團結，才能確保全球跟區域的安定與發展，台灣做為區域關鍵成員，必須在印太區域善盡責任，強化自身防衛、確保國家主權，與各國協力穩定局勢。

籲中國回到正常軌道 共建和平

賴說，期待中國「舉起拳頭不如張開雙手」，再多的軍演軍機、對周邊國家的脅迫，都無法贏得任何國家的尊敬，當前世界有許多值得大家一起努力、共同解決的問題，希望中國回到以規則為基礎的國際秩序，共同為區域和平盡一份心力，停止任何帶來不安、遺憾的單邊行為。

被問到是否擔心這次過境美國的正向發展引發中國進一步軍事行動？他回應，台灣有權利且應該更積極地投入世界、貢獻世界，與國際有更多交流，這不該被任何極權國家視為挑釁的藉口，國際社會也不會認同。

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