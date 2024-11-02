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    首頁　>　政治

    虛擬貨幣當政治獻金？ 監院：內政部評估修法禁止

    監察院昨表示，「政治獻金法」主管機關為內政部，針對新型捐贈皆已建請研處、提案修法。（資料照）

    監察院昨表示，「政治獻金法」主管機關為內政部，針對新型捐贈皆已建請研處、提案修法。（資料照）

    2024/11/02 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院預算中心預算評估報告指出，監察院近十年政治獻金查核案不處罰比率逾五成，並建議應將網路抖內、虛擬貨幣等新型捐贈納管。監院昨回應，「政治獻金法」主管機關為內政部，針對新型捐贈皆已建請研處、提案修法；另有關查核案逾五成不處罰，有包括該法第十五條明定，依法返還之捐收雙方不予裁罰的案件。

    查核逾五成不處罰 包括依法返還案件

    監察院表示，「政治獻金法」主管機關為內政部，監院為執行機關，有關該法適用疑義或法律闕漏，均須經內政部解釋或提案修法。至於擬參選人透過社群、影音平台接受直播「抖內」做為政治獻金，直播平台代幣是否禁止做為獻金捐贈標的等，內政部已於去年一月函復將擇期邀機關研議。

    「虛擬貨幣」經內政部評估，認為極易跨境流通，恐有境外勢力介入影響我國政局，且政治獻金標的應以能明確並立即支用者為宜，目前已納入「政治獻金法修正草案」規範禁止，正由行政院審查中。

    另針對立院預算中心資料顯示，監院近十年間政治獻金查核案中，整體不處罰比率逾五成，監院指出，執行陽光四法均秉持宣導重於裁罰原則；獻金法第十五條明定，依法返還或繳庫的捐贈與收受雙方不予裁罰，監院「政治獻金網路申報系統」中「政治獻金不得捐贈者資料查證」功能可供政黨及擬參選人迅速查證，並於法定期限內辦理返還或繳庫以避免受罰，現已大幅降低違法情事，可見監院提供查證平台之實效。

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