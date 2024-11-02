在野黨卡大法官等人事案 立委憂釀「憲政危機」

民進黨立委李坤城昨質詢時表示，在野黨持續杯葛人事案，恐令司法院、考試院名存實亡，釀成「憲政危機」。（記者叢昌瑾攝）

2024/11/02 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委李坤城昨質詢時表示，在野黨持續杯葛人事案，恐令司法院、考試院名存實亡，釀成「憲政危機」，公平交易委員會人事案若也遭擋，更可能導致知名外送平台合併案「未審即過」、形成「怪獸」，影響人民權益；行政院長卓榮泰答詢時坦言，機關人員未得補充，其法定職權受傷害，一旦荒廢更無法合理保障人民各項基本權利。

卓榮泰昨率部會首長列席立法院就「一一四年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」編製進行報告並備質詢。

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李坤城質詢說，現任大法官僅剩下八位，另七位已於十月底任滿，賴清德總統早於八月底即提名接任人選咨請立院同意，至今未獲排審，因此民間已有近六萬人響應法界連署，要求即刻排審人事案並拒絕通過國民黨立委翁曉玲所提之「憲法訴訟法修正草案」。

李指出，在野黨持續杯葛大法官人事案，加上憲訴法修法，會產生現任八名大法官永遠無法開會、評議或做出憲法判決的「憲政危機」；而考試院頒發的證書，院長簽名處也僅印「出缺」二字，兩院恐將名存實亡。

公平會委員不足 恐生「外送怪獸」

李坤城強調，政院轄下獨立機關亦同，NCC人事案已從四月底延宕至今；又公平會明年一月底將有四名委員任滿，政院雖已提出名單，若再遭杯葛，市面兩個知名外送平台合併案，恐因公平會委員數不足，擱置九十日「未審即過」，雙方可以逕自結合、產生「外送平台怪獸」，政院擬如何處理憲政僵局？

卓榮泰回應表示，若每個憲政機關或獨立機關的人事同意權都無法順利執行、補充人員，其法定職權就會受到傷害，無法合理保障人民各項基本權利，呼籲立法院儘速將人事同意權列為重要的議案審理通過。

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