為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    在野黨卡大法官等人事案 立委憂釀「憲政危機」

    民進黨立委李坤城昨質詢時表示，在野黨持續杯葛人事案，恐令司法院、考試院名存實亡，釀成「憲政危機」。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委李坤城昨質詢時表示，在野黨持續杯葛人事案，恐令司法院、考試院名存實亡，釀成「憲政危機」。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/02 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委李坤城昨質詢時表示，在野黨持續杯葛人事案，恐令司法院、考試院名存實亡，釀成「憲政危機」，公平交易委員會人事案若也遭擋，更可能導致知名外送平台合併案「未審即過」、形成「怪獸」，影響人民權益；行政院長卓榮泰答詢時坦言，機關人員未得補充，其法定職權受傷害，一旦荒廢更無法合理保障人民各項基本權利。

    卓榮泰昨率部會首長列席立法院就「一一四年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」編製進行報告並備質詢。

    李坤城質詢說，現任大法官僅剩下八位，另七位已於十月底任滿，賴清德總統早於八月底即提名接任人選咨請立院同意，至今未獲排審，因此民間已有近六萬人響應法界連署，要求即刻排審人事案並拒絕通過國民黨立委翁曉玲所提之「憲法訴訟法修正草案」。

    李指出，在野黨持續杯葛大法官人事案，加上憲訴法修法，會產生現任八名大法官永遠無法開會、評議或做出憲法判決的「憲政危機」；而考試院頒發的證書，院長簽名處也僅印「出缺」二字，兩院恐將名存實亡。

    公平會委員不足 恐生「外送怪獸」

    李坤城強調，政院轄下獨立機關亦同，NCC人事案已從四月底延宕至今；又公平會明年一月底將有四名委員任滿，政院雖已提出名單，若再遭杯葛，市面兩個知名外送平台合併案，恐因公平會委員數不足，擱置九十日「未審即過」，雙方可以逕自結合、產生「外送平台怪獸」，政院擬如何處理憲政僵局？

    卓榮泰回應表示，若每個憲政機關或獨立機關的人事同意權都無法順利執行、補充人員，其法定職權就會受到傷害，無法合理保障人民各項基本權利，呼籲立法院儘速將人事同意權列為重要的議案審理通過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播