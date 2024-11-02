赴立院報告明年度總預算案編製 卓揆：攸關人民福祉 盼早日通過

行政院長卓榮泰昨應邀列席立法院報告明年度中央政府總預算案編製過程。（記者叢昌瑾攝）

2024/11/02 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰昨應邀列席立法院報告明年度中央政府總預算案編製過程。卓強調，行政團隊未來一年將秉持以「人」為第一優先，落實國家希望工程八大施政目標，推動照顧和發展雙軸並進；並呼籲立委鼎力支持，早日通過總預算案，讓攸關全體人民福祉的各項施政順利推展。

落實國家希望工程八大施政目標 推動照顧和發展雙軸並進

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明年度中央政府總預算歲入編列三兆一五三四億元，歲出編列三兆一三二五億元。卓揆昨報告總預算案及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」編製經過並備質詢。卓說明，總預算案在衡諸國內外經濟情勢，兼顧未來施政重點與國家發展需要，並恪遵公共債務法及財政紀律法等規範下審慎籌編，具有「歲入成長率高於歲出成長率」、「兼顧財政穩健」，以及「累計債務餘額比率下降」等特點。

關於預算編製原則，卓榮泰說，行政團隊將推動照顧和發展雙軸並進，擴大社會投資以減輕家庭負擔、完善全齡社會支持體系、培育本土與延攬國際人才、強化台灣經濟韌性並兼顧環境永續發展、提升備戰能力及軟實力，以及積極參與國際活動等。

至於編製重點，卓榮泰盤點，包含擴大公共建設投資，均衡區域基礎建設；壯大經濟產業實力，鞏固國家關鍵優勢；厚植整體國防力量，深化國際合作參與；強化友善教育環境，培植科研跨域能力；優化全齡照顧體系，構築幸福美滿生活；完備社會安全網絡，守護安心公義家園；提升醫療服務品質，邁向健康台灣願景；落實淨零轉型目標，建構韌性永續國土；充裕地方財政量能，均衡市縣區域發展。

卓表示，行政院在維護財政健全前提下，秉持「誠意溝通、人民優先」理念，全力推動各項福國利民的新政策、新建設。

針對第五期前瞻特別預算案，卓榮泰指出，前瞻基礎建設計畫推動以來，各市縣首長及各級民意代表均極為重視，並廣為民眾期待，積極爭取各項建設，執行迄今也展現多面向的具體成果，產生福國利民效益。

卓並列舉，特別預算的編製重點涵蓋軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等。

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