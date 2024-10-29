立院應秉持憲政主義要求 法界盼依憲法最基本原理重新修法

立法院司法及法制委員會28日開會，邀請立法院秘書長周萬來（右）、監察院祕書長李俊俋（左）列席，就「113年憲判字第9號判決，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告。（記者方賓照攝）

2024/10/29 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭廿五日判決國會擴權法案大部分條文違憲，引發朝野立委交鋒。民間司法改革基金會常務董事、律師林俊宏昨表示，這次「立法院職權行使法」、「刑法」的修法有非常多的違憲狀態，大法官也以歷來所建立的標準確認，民間期待立院秉持憲政主義的要求，依照憲法最基本的原理、原則進行重新調整。

立法院司法及法制委員會昨針對「『一一三年憲判字第九號判決』國會行使職權之困境與未來」，邀請立院秘書長周萬來進行報告並備詢。本次會議也邀請民間專業人士律師林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和與會，針對主題發表看法。

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林俊宏表示，細看「一一三憲判九」的審查依據，其實和法界過去對於憲法的理解並沒有太大差距。為何特別提及這點，是因為現在不斷有人提到，大法官是否變更不同的看法、和以前的理解不太一樣。他認為，國家憲政基本原則從以前到現在，大法官不斷透過解釋的方式進行累積，並對憲政秩序逐步讓它完整化。

林俊宏接著分析判決主文。他說，立院審理程序部分，大法官特別指出審查原則要求公開透明，必須要有討論，此一原則從過去不斷被討論並建立。總統赴立院國情報告部分，審查原則提到權力分立的概念，大法官認為憲法機關之間是分權而制衡，沒有誰上誰下，而這也是歷來對於憲法理解當然的標準。

有關國會調查權、質詢權、聽證權，林俊宏說，這些內容和過去大法官所建立的標準，似乎看起來都是相同的，從過去大法官釋字第四六一、五八五、七二九號解釋，在「立法院職權行使法」審理過程中，不斷有先進提及，這次判決也是運用這些原則，實質上的審理原則和過去一致。

林俊宏指出，因此從民間的角度，呼籲立法機關在立法或修法時，還是要秉持憲政原則，以及相關憲法依據進行審理。

李荃和認為，知道大法官判決的邏輯，對於後續修法較有實質助益，但討論必須有個前提，就是大法官解釋有拘束全國各機關的效力，包含立院。

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