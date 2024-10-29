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    小三通以台人為主 開放中客落地簽須審慎評估

    經小三通入境金門的中客人數不如預期。（資料照）

    經小三通入境金門的中客人數不如預期。（資料照）

    2024/10/29 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國僅開放福建民眾至金門、馬祖觀光，未開放中客到台灣本島旅遊。據官方統計，今年一至九月，中國人士（含港澳）經小三通入境金門僅兩萬兩千多人，國人經金門出境赴中高達四十一萬人。官員受訪表示，中國觀光客赴金人數不如預期，開放落地簽一事，需視人流恢復再審慎評估。

    熟稔兩岸情勢的官員指出，中共積極在福建做兩岸融合發展示範區，金門地緣位置距離中國太近，中共可操縱的管道太多，金馬很容易被中國牽著走。尤其中共長期統戰金門，金門基層、意見領袖多認為經濟、觀光要靠中國，又長期不認同民進黨政府。

    觀光人數要看中共臉色 政治風險高

    官員談及，金門方面希望中客多去觀光，但中國開放經小三通赴金旅遊以來，入境人數起起伏伏，仍未恢復疫情前水準。由於中客不是市場驅動，而是中共官方的政策驅動，「不聽話人就不放給你」，政治風險很高，旅宿業者投資要謹慎，不能過度依賴中國，本業應兼顧國旅和國際觀光客。

    他舉例，審視二○二三年及今年境外來台旅客人數，香港觀光客都是第一名，港人自由行是市場驅動，不像中客出境須辦大通證，金門可鎖定港澳旅客為主。

    關於當地民代希望中客恢復成落地簽，官員說，落地簽是中國想要的，金門方面是代為轉達。其實疫情之前，每天通關人流是八百人次，使用落地簽約一百人次，現在金門小三通來的人不穩定，平均一天只有卅人，還不需要啟用落地簽，等中客人數穩定再評估。

    官方統計資料顯示，今年一月至九月，中國人士（含港澳）透過小三通入境金門共兩萬二六七六人次。台灣人經金門出境赴中，計四十一萬七六○六人次，為其十八．四倍；不計港澳人士，今年一至八月，中國人士入境金門一萬七七五二人次，有戶籍國人經金門出境赴中，共卅七萬二一四四人次，差距廿一倍。

    官員強調，小三通以台灣人為主，若是中國觀光客為大宗，開放落地簽才有道理。而且開放落地簽，將壓縮海關人員審查時間，一些有疑慮者可能混進來，相關因素都需列入考量。

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