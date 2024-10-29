中共搞學術融台 吸引台人赴中任教

陸委會委託學界所做研究報告顯示，台師前往中國任教集中於福建省。學者分析，中共有系統在吸收具博士學歷的青年人才，要達成「學術融台」及掌握科研技術。。（資料照）

2024/10/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共近年積極招攬台灣民眾赴中任教或擔任研究人員，以遂行「學術融台」的政策意圖。陸委會委託學界所做研究報告顯示，台師前往中國任教集中於福建省。學者分析，中共有系統在吸收具博士學歷的青年人才，要達成「學術融台」及掌握科研技術。

「近年台灣民眾赴中任教之研究」報告指出，台灣高教生態變化，近年赴中國任教的國人增多，且中方積極招攬，赴中任教的台師主要集中於中國沿海一帶，特別以福建省為主，係由於該省積極推動「台灣全職教師引進資助計畫」。

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值得注意的是，中國國務院二○○九年發布「關於支援福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見」；二○一五至二○一八年中方又發布「關於福建省大學台灣全職教師引進資助計畫實施辦法的通知」，並延續至二○二一年至二○二五年，這類學術融台政策的執行機構多以民辦大學和福建地區院校為主。

報告分析，赴中任職教研機構的台灣民眾，依原因可分成「從小在中國受教育而成長，最後在中國念書任職」、「本來在海外與台灣就讀或就業，後赴中國任職」、「在台受教育但高等教育在中國受教，而留中任職」、「在台灣或中國以外之地方受高等教育，但仍赴中任職」四類；赴中任職目的主要分為「定居」、「不得已赴中」、「被挖角赴中」，不得已原因主要是在台找不到教職工作。

研究建議，由於高等教育教師與關鍵技術研究者的身分常有重疊，與國家安全息息相關。台灣對於掌握關鍵技術的專業人員赴中任教或擔任研究人員，應該有更進一步的法律規範與審查標準，以利進行適當管制措施。

關鍵技術人員 我應有更進一步審查管制

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，習近平上台以來，國台辦統合一些大學做「學術融台」，台灣許多取得博士學歷的畢業生找不到教職工作，就被吸引到中國任教。以前中共是悄悄在做，目前已擴大到官方政策，例如福建省引進資助計畫，有系統地吸引青年教師為「祖國」服務，這些人在台灣的指導教授、人脈網絡，都是中共想要統戰滲透的。

洪敬富指出，中共也藉由知名大學在珠海等地創設產學學院，吸引台灣的研究人員赴中任職。而且因應美中科技戰，中方也鎖定台灣具理工背景或博士後研究的科技人才挖角。

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