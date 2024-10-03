阻撓返台參加雙十慶典 中國低價招攬我僑民 赴中觀光

僑委會最新業務報告揭露，中國近期藉由推出低價旅行團，招攬我僑民赴中觀光，阻撓他們返台參加雙十慶典。（示意圖，資料照）

2024/10/03 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國不斷透過各種手段，意圖阻撓我國國際參與，並對台實施統戰。雙十國慶將至，僑委會最新業務報告卻揭露，中國近期藉由推出低價旅行團，鼓勵我國僑民赴中觀光，阻撓僑民返台同慶。

僑委會送至立法院的書面業務報告指出，中國對我國僑界的統戰手段轉趨多元，削弱僑界對中華民國認同和支持，對僑務工作更構成嚴重挑戰，不斷以結合中文教育、扶助親中團體，以及進行邀宴與邀訪等各種威脅、利誘，逐步侵蝕我國海外僑界力量。

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僑委會︰意圖營造僑民不願返台假象

報告也點出幾項新型樣態的統戰手段，中國近期透過推出低價旅行團，鼓勵僑民赴中國觀光，藉此取消來台參加雙十國慶，意圖營造僑民不欲返台同慶的假象。

此外，僑委會也指出，中國透過軟性文化教育滲透海外文教體系，以「說好中國故事」方式，對海外僑界包裝進步開放形象，中國現今統戰做法已非傳統手段可相提並論。

不過，僑委會業務報告指出，今年國慶預估將有五千名僑胞返台參加，僑委會特別在國慶期間，結合國內觀光亮點，規劃一六二條旅遊路線讓返國僑胞前往。民進黨立委王定宇也說，今年回台參與國慶日的僑胞人數實際上並未受到中國影響。

僑委會指出，僑委會依循行政院「照顧」、「發展」雙主軸，以行動走入僑界，走訪世界各個僑區，拜會各僑團、參加活動以強化僑界向心，並用服務讓全球僑民感受政府溫暖，策勵海外僑團回國訪問，建構堅實的服務網絡，締造充滿韌性的僑社。

另一方面，因應歐美地區學習華語文人數逐年增加，僑委會全面推動「海外華語文學習深耕計畫」，與具潛力僑校設置「臺灣華語文學習中心」（TCML），以推廣正體中文，截至今年已設立八十四所，其中美國六十六所、歐洲十八所，明年預計進一步強化全球布局，評估前進加拿大及大洋洲設點。

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