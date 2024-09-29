京華城弊案 追查大進展 李文宗 朱亞虎收押

檢廉偵辦京華城弊案，威京集團旗下鼎越開發前董事長朱亞虎聲押獲准。（資料照）

2024/09/29 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕檢廉偵辦京華城弊案，廿七日大舉搜索廿九個相關處所，並約談前台北市長柯文哲的大帳房李文宗、威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎等十名被告及六名證人，獲致重大進展，檢方複訊後認定李文宗、朱亞虎二人，分涉貪污治罪條例之違背職務收賄、行賄罪，嫌疑重大且有串證之虞，均聲押禁見；台北地院昨晚召開聲押庭，李文宗、朱亞虎都收押禁見。

檢廉掌握可疑金流事證 案情升高

另八名被告方面，檢察官認為京華城公司監察人張志澄、威京集團總管理處法務經理陳俊源，均涉犯違背職務行賄罪，諭令各兩百五十萬元、一百五十萬元交保候傳，顯示檢廉已掌握可疑行賄、受賄的金流事證，案情有升高趨勢。

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知名主播出身的沈春池文教基金會前秘書長童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳、監察人范雅琪、陳秀桃、劉芷安、財務人員黃淑雯等六名被告，均獲無保請回；柯文哲於市長任內的隨扈警官陳文鐘、行程秘書黃心緗、秘書黃婕穎等六名證人，訊後亦皆請回。

據悉，檢廉懷疑柯文哲、威京集團主席沈慶京與行受賄有密切關係，近日擬第五度提訊柯、沈、北市議員應曉薇調查，也將以證人身分約談柯妻陳佩琪到案說明。

檢廉交叉比對京華城案、政治獻金案相關金流，懷疑曾任柯文哲市長室主任、總統競選總部財務長的李文宗，涉案程度不輕，朱亞虎則涉居間處理賄款，幫助京華城向市府打通關，因此前日約談李、朱及威京集團主管等十人到案。

李、朱否認行收賄犯行，但檢方不採信，聲押禁見二人，檢方並聲請律師限制閱覽部分卷證，以防偵查秘密外洩。

檢廉偵辦京華城弊案，前台北市長柯文哲的大帳房李文宗聲押獲准。（資料照）

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