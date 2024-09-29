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未來台海決戰關鍵 專家：水下無人載具、水面無人艇

台灣獨立建國聯盟昨日舉辦「戰場無人，無人戰場－無人科技新趨勢與未來地緣衝突圖像」座談會，台灣安保協會副秘書長何澄輝（左） 、台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏（中）、台灣安保協會研究員陳冠憲（右）與談。（記者廖振輝攝）

台灣獨立建國聯盟昨日舉辦「戰場無人，無人戰場－無人科技新趨勢與未來地緣衝突圖像」座談會，台灣安保協會副秘書長何澄輝（左） 、台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏（中）、台灣安保協會研究員陳冠憲（右）與談。（記者廖振輝攝）

2024/09/29 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕烏俄戰爭使各界注意到無人載具對於戰場的影響，台獨聯盟昨舉行座談會，與會專家認為，除了無人機，各種無人載具當中，以水下無人載具、無人艇等水面無人載具對台海防衛作戰幫助最大。無人飛機發展較困難的是AI領域、包含軟硬體，但這也是台灣目前有優勢之處。

無人機AI領域發展 台灣具優勢

昨天這場「無人科技新趨勢與未來地緣衝突圖像」座談會中，針對未來無人戰場的趨勢，台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏分析，軍事對抗與戰爭，永遠都是矛與盾的對決，現在無人機看起來勢不可當，這是因為過去都沒有想到防備手段。而烏俄戰爭的烏軍對俄軍產生重大殺傷，主要還是傳統的砲兵層級。

陳柏宏表示，以台灣目前防空能力，對抗中國的中、大型無人機沒問題，但未來台海決戰的關鍵在水下無人載具、水面無人艇，台灣海峽雖然給台灣有戰術緩衝，但也要思考如何反制中國無人艇，因為無人載具只是眾多手段之一，仍需各種配套，才能交織完整防禦、多種進攻手段。

至於台灣無人科技發展趨勢，台灣安保協會研究員陳冠憲表示，台灣是海島型國家，無人機受使用情境高度影響，必須先確定使用情境、任務目的，才能決定這架無人機功能要如何發展，因此是高度客製化的產品；他建議，使用上應先思考使用情境，進而研發出符合使用情境的無人載具產業，進而推廣到菲律賓、印尼等相同島嶼國家。

陳柏宏則指出，政府強調無人機「國家隊」並走向國際市場，但目前「商規軍用」的無人機，規格和標準都是為國防部量身訂製，實際上未必具備商業化和國際市場的競爭力。如果無法在國際市場上銷售，無人機產業的發展方向需重新思考。

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