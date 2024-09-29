美台廠商媒合熱絡 我無人機納美「非紅供應鏈」

外傳美方對中科院的「劍翔」反輻射無人機系統（見圖）表示興趣，至於未來是否「貼牌」合作？官員並未否認。（資料照）

2024/09/29 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕廿六家美國無人機、反無人機系統廠商上週來台，與台灣業者、政府官員及軍方人員會面，並進行廠商媒合。據透露，原本為期三天的討論與參訪，因互動反應熱絡，不少美國業者又多停留幾天南下參訪台灣無人機廠商，在美國大力推動「非紅供應鏈」政策下，台灣將納入美方無人機產業鏈。

原訂三天行程 美業者多停留兩天訪商

美國在台協會（AIT）與美國商務部規劃「台灣無人機系統與反無人機系統市場開發代表團」，於廿三日到廿五日訪台，除赴中科院參訪外，也舉行「無人機系統與反無人機系統B2B終端用戶配對貿易團」，進行產業供應商的媒合。

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據指出，美方無人機訪團行程，由AIT一手規劃，相當低調與保密。AIT事先請我方推薦台灣無人機業者名單，我方提出名單以「台灣卓越無人機海外商機聯盟」為主，後續媒合配對仍由AIT安排。

據悉，訪團行程原訂到廿五日，但不少美國業者廿六日又南下參訪台灣無人機廠商，直到廿七日才離台，顯示雙方合作意願相當高。

官員指出，經濟部十日宣示成立無人機海外商機聯盟，特地選在廿三日、訪團來台首日，召開誓師大會，具特殊意義。聯盟也將於十月中組團赴美、日及立陶宛，爭取國際合作。

對於台美合作，國防部長顧立雄曾表示，受限於現實，「我們不適合用自己的品牌」，相關官員認為應是指中科院生產的部分，民間無人機廠商則沒有「貼牌」的問題。

傳劍翔無人機「貼牌」合作 官員未否認

另據了解，美方無人機訪團來台期間，中科院全程陪同，外傳美方對中科院的「劍翔」反輻射無人機系統表示興趣，至於未來是否「貼牌」合作？官員並未否認，強調在美方力推非紅供應鏈的同時，利用各種機會促成中科院與國外廠商合作生產，是我國建立無人機民主供應鏈努力方向，「不會放過任何機會」。

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