國軍在密州國民兵基地受訓》專家：國軍赴美受訓越多 軍隊進步越大

美國前大使塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密西根州國民兵格雷林營全域作戰中心受訓。（圖取自Camp Grayling Joint Maneuver Training Center臉書）

2024/09/29 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國前大使塞拉日前在美國聯邦眾議院證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心受訓；而國軍赴美受訓，其實在去年已達到營級規模。學者昨表示，此次到國民兵作戰中心訓練，除避免軍隊交流受中國質疑外，也象徵美國國民兵對台灣的支持。

國民兵協訓 避免軍隊交流受中國質疑

國軍過往赴美受訓，較公開可見的僅有美國特定軍官學校班隊、新裝備換訓，以及常駐美國路克基地的我國F-16第廿一中隊，其他皆是雙方互訪為主的「專家交流」項目。不過，隨近年美國對台支持力道加強，美軍開始派員長駐AIT，並逐步擴大駐台人數。

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而近年台美軍事交流消息也有更多資訊揭露，二○二二年便有照片顯示國軍官兵參與美陸軍騎兵團的訓練課程，除國軍特戰官兵赴美與綠扁帽部隊合訓，美軍亦有漢光演習觀摩團等小組定期或不定期駐台，指導國軍戰訓。

至於國軍聯兵營赴密西根州受訓的消息，去年上半年就傳開；時任國防部長邱國正去年三月也於立院證實，陸軍將派營級部隊赴美訓練，兩邊交流可了解作戰方法、參謀作業和用兵思維，相互觀摩。隨後，國軍在美受訓的相關照片並陸續流出。

不過，對於塞拉直接證實國軍在美國訓練，國防部目前尚未做出回應。國防部長顧立雄近期與媒體茶敘指出，台灣與美國等友盟國家的涉外軍事合作，國防部不會大張旗鼓宣傳，一方面考量國際情勢，一方面確保不必要干擾及安全，也不帶給友盟國家困擾。

國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室表示，美國國民兵的訓練設施非常完整，因為完成訓練的後備部隊很快將投入戰場，因此在訓練設施與觀念上必須與時俱進。

沈明室說，美國陸軍強調全域作戰或是多域作戰，必須能夠在不同環境與作戰條件下贏得戰爭；國民兵全域作戰中心就是針對空中、海上、太空、網路等作戰環境下，如何整合部隊能力提升所做的訓練，屬於單位層級的訓練、而非個人戰鬥訓練，對於國軍營級小部隊作戰級戰術訓練很有幫助，可以學習美軍作戰觀念，結合美式規格武器的運用。台灣參與訓練越多，可以擴大台灣軍隊的視野，掌握國際軍事訓練的趨勢，帶動台灣軍隊的進步。

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