美前大使：台軍在密州國民兵基地受訓

美國前大使塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密西根州國民兵格雷林營全域作戰中心受訓。（圖取自Camp Grayling Joint Maneuver Training Center臉書）

2024/09/29 05:30

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國及日本媒體曾報導密西根州國民兵訓練國軍，當時美方未正面回應。但美國前大使、密州中國經濟安全小組創始人塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心受訓。

美日媒體曾報導 美官方未正面回應

華爾街日報去年報導，密西根州國民兵訓練國軍，項目包括在密州北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。日本產經新聞同年指出，美方透過國民兵訓練而非美軍，主要是考慮到不要太刺激中國。

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國會聽證會 塞拉證實進訓格雷林營

美國聯邦眾議院監督暨問責委員會當地時間廿四日召開「中國對美政治戰」聽證會，前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉等人出席。塞拉擔任大使時，見證中國在印太區域發動政治及經濟戰爭，退休後回到家鄉成立公民團體「密西根中國經濟安全暨審查小組」。

塞拉在證詞中談到，親眼目睹與中共有關的中國電動車電池製造商「國軒」（Gotion Inc.）滲透密西根州鄉村地區造成的惡性影響，國軒在密州擬設立的鋰電池廠距離格雷林營僅約七十英里。他說，格雷林營是國家全域作戰中心的樞紐，負責為美國部隊及台灣軍隊等盟軍，提供戰略及戰術上的戰鬥訓練。

據了解，美國的國家全域作戰中心聚焦地面、空中、海上、太空、網路等作戰領域，透過聯合兵種實彈環境提供擬真的火力作戰訓練，以最大限度提高國防部戰備狀態，也為其他政府機構提供訓練及測試機會。

密西根是美國國民兵的訓練重鎮，密西根州國民兵網頁提到，部隊將在全美第二大湖泊休倫湖湖面、周圍及上空受訓，加上在格雷林營的訓練，部隊可以完成各種海事及近海訓練目標。

密西根州聯邦眾議員穆勒納爾去年曾在國會聽證會上詢問，格雷林營訓練台灣軍隊，是否應被列為「敏感地點」？美國國防部印太事務助理部長瑞特納對此回應表示，盼能在機密的場合討論美台軍事合作議題，讓支持台灣的軍事合作曝光，對美國沒有好處。

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