為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

美前大使：台軍在密州國民兵基地受訓

美國前大使塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密西根州國民兵格雷林營全域作戰中心受訓。（圖取自Camp Grayling Joint Maneuver Training Center臉書）

美國前大使塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密西根州國民兵格雷林營全域作戰中心受訓。（圖取自Camp Grayling Joint Maneuver Training Center臉書）

2024/09/29 05:30

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國及日本媒體曾報導密西根州國民兵訓練國軍，當時美方未正面回應。但美國前大使、密州中國經濟安全小組創始人塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心受訓。

美日媒體曾報導 美官方未正面回應

華爾街日報去年報導，密西根州國民兵訓練國軍，項目包括在密州北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。日本產經新聞同年指出，美方透過國民兵訓練而非美軍，主要是考慮到不要太刺激中國。

國會聽證會 塞拉證實進訓格雷林營

美國聯邦眾議院監督暨問責委員會當地時間廿四日召開「中國對美政治戰」聽證會，前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉等人出席。塞拉擔任大使時，見證中國在印太區域發動政治及經濟戰爭，退休後回到家鄉成立公民團體「密西根中國經濟安全暨審查小組」。

塞拉在證詞中談到，親眼目睹與中共有關的中國電動車電池製造商「國軒」（Gotion Inc.）滲透密西根州鄉村地區造成的惡性影響，國軒在密州擬設立的鋰電池廠距離格雷林營僅約七十英里。他說，格雷林營是國家全域作戰中心的樞紐，負責為美國部隊及台灣軍隊等盟軍，提供戰略及戰術上的戰鬥訓練。

據了解，美國的國家全域作戰中心聚焦地面、空中、海上、太空、網路等作戰領域，透過聯合兵種實彈環境提供擬真的火力作戰訓練，以最大限度提高國防部戰備狀態，也為其他政府機構提供訓練及測試機會。

密西根是美國國民兵的訓練重鎮，密西根州國民兵網頁提到，部隊將在全美第二大湖泊休倫湖湖面、周圍及上空受訓，加上在格雷林營的訓練，部隊可以完成各種海事及近海訓練目標。

密西根州聯邦眾議員穆勒納爾去年曾在國會聽證會上詢問，格雷林營訓練台灣軍隊，是否應被列為「敏感地點」？美國國防部印太事務助理部長瑞特納對此回應表示，盼能在機密的場合討論美台軍事合作議題，讓支持台灣的軍事合作曝光，對美國沒有好處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美台廠商媒合熱絡 我無人機納美「非紅供應鏈」
2024/09/29 05:30

美台廠商媒合熱絡 我無人機納美「非紅供應鏈」
國軍在密州國民兵基地受訓》專家：國軍赴美受訓越多 軍隊進步越大
2024/09/29 05:30

國軍在密州國民兵基地受訓》專家：國軍赴美受訓越多 軍隊進步越大
民防培訓經費延宕 替代役首年召訓5.8萬人難達標
2024/09/29 05:30

民防培訓經費延宕 替代役首年召訓5.8萬人難達標
未來台海決戰關鍵 專家：水下無人載具、水面無人艇
2024/09/29 05:30

未來台海決戰關鍵 專家：水下無人載具、水面無人艇
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播