布林肯晤王毅 重申台海和平重要性

美國國務卿布林肯美東時間廿七日於紐約聯合國大會期間與中國外交部長王毅會晤。據美國務院新聞稿指出，布林肯在會中強調維持台灣海峽和平穩定的重要性。（美聯社）

2024/09/29 05:30

我外交部表達感謝 並譴責中國持續威脅和平現狀

〔編譯林家宇、記者方瑋立／綜合報導〕美國國務卿布林肯美東時間廿七日於紐約聯合國大會期間與中國外交部長王毅會晤。據美國務院新聞稿指出，布林肯在會中強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，並提出對中國在南海危險且有害穩定之行為，以及包括新疆、西藏和香港人權問題的擔憂。

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中國在南海危險行為 美方表達擔憂

對於美方重申支持台海和平與穩定的堅定立場，我國外交部昨表達歡迎與感謝，嚴正譴責中國在國際社會共同關切並致力區域安全穩定時，持續以行動威脅和平現狀。

布林肯會晤中向王毅表達，透過外交管道負責任地處理競爭，在立場相異領域上坦率且直白地對話，為美國人民和全世界切身的合作領域取得進展的重要性。雙方討論了二○二三年舊金山峰會承諾事項的具體實行，包括跨境合作阻止合成毒品和前驅化學物流入美國、以及美中軍事對話。

美確保先進科技 不能用於削弱國安

布林肯重申，美方把解決美國公民在中國受到拘禁和出境限制置於優先；另提及對科技相關事務的關切，美方政策依然是要避免自身的先進被用於削弱國家安全。兩人談論的議題還有人工智慧（AI）安全和風險以及烏俄戰爭，同意在區域和全球議題上持續保持聯繫。

王毅反嗆 台海最大危險是台獨行徑

據中國外交部聲明，在台海議題上，王毅強調，「當前局勢最大危險是越來越猖獗的台獨行徑」；呼籲美方若希望台海和平穩定，應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對台獨，支持中國和平統一。

南海問題上，王毅稱中方堅持與直接當事者透過對話協商解決分歧，告誡美方「不要總是在南海興風作浪，不要破壞區域國家維護南海和平穩定的努力」。

美中關係方面，王毅指美國不能總是以一邊打壓中國、一邊若無其事對話合作的「兩副面孔」對待中國，並堅決反對美方對中國科技、經貿打壓，中方也不接受「打著人權幌子干涉中國內政」。

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