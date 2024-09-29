民進黨黨慶 高雄簽名會 吸引近300人入黨

民進黨昨在高雄辦入黨簽名見面會，秘書長林右昌開心與支持者自拍。（記者王榮祥攝）

2024/09/29 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨慶祝卅八週年黨慶，昨在高雄舉辦「Green Up!和台灣在一起」入黨簽名見面會，吸引近三百青年與支持者入黨；市黨部主委黃文益表示，高雄五．九萬黨員全台最多，目標要破六萬。

民進黨「Green Up!和台灣在一起」入黨簽名見面會高雄場，昨下午在高雄海寶餐廳舉行，民進黨秘書長林右昌、政策會執行長王義川、發言人吳崢都到場，高雄八位立委也到了七位。

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林右昌強調，民進黨不能因為連續執政而老化，要更加年輕化，透過各種平台與時俱進，用新方式跟民眾互動、溝通、連結，爭取更多年輕黨員與支持台灣民主的民眾加入，透過新生力量，讓政黨永遠保持年輕、不斷茁壯。

他提到昨南下高雄時碰到兩位分別從台北、台中南下參加黨慶的支持者，還有人特別從英國回來，來到高雄更感受南部熱情，而爭取新血入黨活動不限黨慶，會持續辦理。

吳崢透露，現場有位年輕警察加入，聊天時提到公教人員加薪三％政策，擔心如果總預算一直沒過，可能發不出來？希望民進黨立委能捍衛預算，這就是民進黨推動福國利民政策與他黨杯葛手法的不同，可以讓外界比較。

簽名見面會由王義川、吳崢擔綱活動主角，不但會前會後被圍繞要簽名合影，會中兩人搭檔主持更是笑點不斷，還以活潑手法介紹高雄立委、議員給新黨員認識。

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