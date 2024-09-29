總預算案僵局》藍白仍要求重編 綠：遵守憲政權力分立

藍白立院黨團日前在立法院會以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，封殺總預算案。（資料照）

2024/09/29 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕為解決明年度中央政府總預算案在立院遭藍白黨團退回僵局，行政、立法兩院院長共邀朝野黨團餐敘。不過，藍白仍堅持立場，要求行政院拿回重編；週二程序委員會是否再暫緩列案，國民黨團說會再討論。民進黨團則強調，遵守採憲政體制和權力分立原則，並提出多元政策工具，盼在野黨能感受誠意、別預設立場。

週二程委會再卡？ 藍要再討論

綠提多元政策工具 盼勿預設立場

國民黨團書記長林思銘表示，雖然行政院已釋出善意，但要看善意到什麼程度；如有必要，黨團週二前會再開黨團大會或幹部會議討論程序委員會如何處理，他週一也會找主計長和財政部長來了解。

請繼續往下閱讀...

林表示，法定預算未編列，就是要拿回去修正重編，「沒編的本來就要補上去，行政院重新編列」，不是立院要求追加預算，是行政機關違法沒編到的法定預算要編進去。

至於公糧收購和健保點值，林說，這不是法律案，但政院必須表明態度，什麼時候可以做到朝野都簽字的主決議內容？必須告訴全民、農民，沒有編列預算的原因和理由，以及何時會達成，要把它講清楚，大家再來討論。不是去抹黑在野黨刪預算、擋預算。

民眾黨團總召黃國昌表示，之前的預算沒有按照法律編列，要解決這個僵局，其實再簡單不過，就請依照民主法制國家法制的原則，把預算重新編好編滿。

針對在野黨開條件，民進黨團總召柯建銘質疑，無限放大單一事由而妨礙多數政務推動，對在野是否有利？從國民黨立委羅廷瑋在程序委員會棄權投票，可看出藍營進退兩難、感受民意壓力；而民進黨團的立場則是遵守憲政體制及權力分立原則。

民進黨團幹事長吳思瑤則指出，對於公糧收購和健保點值等決議案，行政部門已提出具體政策和配套，用更多元的政策工具達成照顧農民和增加健保投資的目的，在野黨所要求編列特定預算並非唯一途徑；而原民禁伐補償條例的修法，確有適法性和排擠其他預算的疑義。

吳說，盼朝野對話別預設前提，透過開放式討論研擬解決方案，希望本週二程序委員會先讓總預算案排入下次院會議程。

民進黨原民立委陳瑩說，禁伐補償由「公務預算」與「基金」共同支應，過去七年皆是如此，若以公務預算編列不足的理由，直接導向不發放補償或提案退回總預算案，「演戲手法太粗糙、太低級」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法