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基隆市長罷免攻防》投票倒數 拆「樑」車掃催票

公民團體「山海公民拆樑行動」昨天下午車隊掃街催票。（記者羅國嘉攝）

公民團體「山海公民拆樑行動」昨天下午車隊掃街催票。（記者羅國嘉攝）

2024/09/29 05:30

〔記者羅國嘉、盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於十月十三日投票，面對國民黨傾全黨之力挽救謝國樑，發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」昨日下午舉行車隊掃街，近百民眾沿路高喊「十月十三日同意罷免，十月十三日基隆換新衫」。謝國樑陣營昨天沒有固樑行程。

拆樑公民團體號召民眾昨天下午在基隆車站北站集合，民眾頭上或車上綁著拆樑的布條或旗幟，浩浩蕩蕩上街遊行，沿途經過慶安宮、仁愛市場、愛三路郵局、信義市場、仁三拆樑站、金龍肉羹、海洋廣場，再回到基隆車站北站宣講，其間經過基隆市政府時放慢車速，讓謝國樑知道市民的訴求。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，要罷免謝國樑就是因為他選前承諾，選後卻不理，她列出卅個罷樑原因，其中包含選前騙送Gogoro，選後「變變變」，十一億元預算變廿七．五億元，民眾一樣沒有Gogoro；花一千五百萬元到處亂舖人工草皮，破壞都市景觀，浪費公帑；二手公車品質差，拋錨事故頻傳等。

李晏蓉也預告，一直到投票前一週的每天晚上都安排車隊掃街行動，呼籲民眾十月十三日出來投下罷免票。李晏蓉也批評，基隆廿二日晚上六點災害應變中心就三級開設，結果謝國樑只待了一小時，直到民眾及議員批評，這幾天大雨，謝國樑才進駐災害應變中心，實在是沒誠意。

謝直播談強降雨 可打一九九九

謝國樑昨天沒有固樑和市政行程，但昨天凌晨一點五十八分在臉書直播，如果有強降雨積淹水任何狀況可在他臉書反映或打一九九九，會即刻處理。

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