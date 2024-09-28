為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

顧立雄：40萬民力 由內政部訓練運用

政府將培訓40萬民力，內政部也將增設全民防衛訓練場。（資料照）

政府將培訓40萬民力，內政部也將增設全民防衛訓練場。（資料照）

2024/09/28 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕全社會防衛韌性委員會前晚召開首次會議，國安會副秘書長徐斯儉簡報時拋出「四十萬民力」藍圖，外界好奇這四十萬民力是由國防部或委員會指揮？國防部長顧立雄昨表示，四十萬民力是根據民防法建置，由民間力量組成，業管部門是內政部，由內政部加以訓練運用。

全社會防衛韌性委員會核心任務主軸中的民力訓練暨運用，目標將充實四十萬的可恃民力，其中替代役將成關鍵。內政部長劉世芳說，目前替代役訓練沒有問題，未來也將從義警消、村里長及志願團體等系統，培訓足夠的可恃民力。

劉世芳指出，目前統計出來的民力，橫跨警消及義警、義消，還有其他民間團體都算在內，在全社會防衛韌性委員會有一大部分就是處理大規模的救災。

媒體詢問，四十萬民力是否包括公務人員，平常有需要訓練嗎？劉世芳表示，現行民防法裡有一個防護團，在救災體制內，由縣市政府及鄉鎮市公所組成，屬於中央災害防救系統，只是說未來要加強橫向及垂直的整合。

至於備役的替代役，未來會朝專業化、高科技化的方式訓練，劉世芳說，替代役的訓練要延長屬於專業訓練部分，比較著重在災害防救及資安維護這兩部分。災害防救應該有的像是緊急醫療技術員（EMT）緊急救護計畫，資安維護也一樣，例如無人機的訓練，會放在替代役訓練項目中。

對於國軍需要民間投入的問題，顧立雄表示，作戰韌性到達情勢嚴峻的時候，有關軍民同心，可能會有一些民物力徵用，這是依據全民防衛動員準備法相關規定。

顧立雄說，全民防衛韌性工作有三個主軸，包含維持政府持續運作、維持社會基本民生功能持續運用、必要時支援軍事作戰。在支援軍事作戰部分是依照全動法相關規定，當國軍需要民物力徵用時，基於同島一命的原則，就軍民進行結合，希望民間來做相關支持，比如說運輸載具、阻絕工事，可能會利用民物力徵購等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播