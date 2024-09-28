焦點評論》石破茂的風格

石破茂。（資料照）

2024/09/28 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本前防衛相石破茂即將成新首相，他的友台色彩不用質疑，只不過若要以前首相安倍晉三的「親台」程度對他抱有期待，可能還要再觀察一陣子，畢竟他和安倍的行事風格完全不同，「這事必須從長計議」幾已經成為石破茂的口頭禪，在「台灣有事」已成迫在眉睫的危機，「當機立斷」絕對要比「從長計議」符合現實的要求。

石破五度參選自民黨總裁，其中二○一二年與二○二○年兩度和安倍交手，二○一二年被安倍逆轉勝，雖被延攬為黨的幹事長，但兩人的不和非常表面化，政策主張也常針鋒相對，有時還會流於唱反調。

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以安倍提出的「台灣有事即日本有事」為例，石破就曾表現出不以為然的態度。他主張中國武力犯台時，不可能同時攻擊日本，因為攻擊日本等於是與日美同盟為敵。所以「台灣有事即日本有事」的可能性極低。不過，在他反駁安倍的主張後，又說，如果中國對台動武而美國進行反擊，駐日美軍基地將會全面運轉，那日本就可能受到中國直接的武力攻擊。

安倍提出台灣有事即日本有事，並非只是基於親台，而是以俯瞰的角度觀察東亞局勢，重視台灣安全並非怕日本被捲入，而是地緣政治上的台日命運共同體。安倍藉此為「台灣問題的國際化」開拓了一條生路，將國際捲入台日命運共同體內。石破的認知顯然與安倍不太一樣。

石破今年八月訪台雖然提出很多有關台灣安全的看法，但被日本資深媒體人矢板明夫嗆聲「訪台言行太過於消極、對台灣的支持力度不夠、向北京發出錯誤的訊號」，應該算是「親中派」。石破則反駁說，他考慮的是日本如何處理好在國際社會應該扮演的角色問題，不能用親中派還是親台派這種分法來評價。

石破從二○○八年開始參選自民黨總裁，長達十六年五度參選終於攻頂成功，代表他為領導日本已準備了十六年，但包括對美和對中政策都可能還沒與時俱進，矢板批評他「停留在胡錦濤時代」。

石破最常掛在嘴上的就是「這事必須從長計議」。記者的親身經歷是有次參加日本社團舉辦的座談會，主題是推動日本制定「台日交流基本法」的必要性，石破到場認真聽講，會後受訪時說，他原則是贊成的，但這事還要從長計議。

日本自民黨親台派居多，就連最大在野黨立憲民主黨的新任黨魁野田佳彥也很親台，但無論怎麼親台，日本政治人物最先考慮的還是日本利益，像安倍這樣幫台灣張羅疫苗、還親自下海幫忙推銷鳳梨可能是例外，不要抱有過度期待，從台日間共通的最大利益下手，尋求雙方的合作空間才是正途。

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