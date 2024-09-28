何澄輝︰石破茂是友台務實派

石破茂。（歐新社檔案照）

2024/09/28 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕日本自民黨總裁選舉昨落幕，前幹事長石破茂多年來五度叩關終獲逆轉勝當選，將接任日本首相。立院亞東國會議員友好協會會長郭國文昨除表達恭賀外，也直言石破「絕對是友台派」；台灣安保協會副秘書長何澄輝則強調，石破茂是「對台友善的務實派」，與岸田政府友台力道差異不大。

未來日台關係與岸田政府差異不大

何澄輝評估，石破茂是防衛省出身、官僚背景較強，歷來表態都因本身防衛政策和戰略偏向保守，挺台、抗中力道雖不可與已故前首相安倍晉三比擬，但仍應歸為「對台友善的務實派」，日台關係溫度並不會與岸田政府有多大差異。

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何指出，近期日本海上自衛隊護衛艦「漣」廿五日史上首次通過台灣海峽，種種跡象皆可看出日本整體抗中意志正攀升，就連過往以「自衛」、「抵抗」為主的戰略構想也正在改變，開始想要取得遠距武器、增強嚇阻能力等。

何澄輝強調，美日韓澳等印太戰略已成形，包括日本在內，戰略上已沒人敢再親中。尤其今年起在中日本人被攻擊事件頻傳，更有日本學童遇襲身亡，外務省和親中派人士的回應與處置失妥，已引起日本國內輿情的憤怒，自民黨內親中派、半親中派也失去替中國說話的基點和立場，已經逐漸式微。

郭國文八月曾代表民進黨前往東京參加台日執政黨「外交國防二加二」會談，他昨受訪表示，從石破過去曾聲明「台日共享相同的價值，在台日合作下，希望能加強區域的嚇阻能力，藉由鞏固台日關係，進一步維繫台海和平」，從相關紀錄即可得知，「他絕對是友台派！」

立院亞東國會議員友好協會副會長陳冠廷也指出，石破多次主張加強台日合作，其所提「亞洲版北約」構想更是值得關注。

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