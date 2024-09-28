石破茂當選自民黨總裁 賴︰盼深化多層級交流
〔記者陳政宇、方瑋立、施曉光／台北報導〕日本自民黨總裁選舉結果昨出爐，由眾議員石破茂勝選、成為新任總裁，將被指名為新任首相。民進黨表示，黨主席賴清德表達祝賀，也期盼能進一步深化民進黨與自民黨間，固定化與多層級的交流合作。行政院長卓榮泰也說，希望持續深化台日關係。
外交部除表達誠摯祝賀之意，並已指示我駐日本代表處於第一時間代表政府致賀電。外交部指出，石破眾議員甫於八月組團訪台，就安全保障議題與我國各界交換意見，並於訪台期間宣布參選。誠摯期盼日本自民黨未來在石破茂總裁的帶領下，持續深化與我國合作，共同推動台日全方位實質關係。
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民進黨發言人韓瑩指出，民進黨、自民黨有著深厚的互動與友誼，賴清德主席一直以來亦高度重視兩黨關係的發展，未來期盼在石破茂的領導之下，進一步深化兩黨間固定化與多層級的交流合作。
韓瑩表示，賴清德感謝自民黨九位總裁候選人對台灣的長期支持，也感謝即將卸任的自民黨總裁岸田文雄。對於岸田多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，以及他在維護全球和平及自由民主上的貢獻，民進黨表達最高的敬意與謝意。
朱︰延續與國民黨70年情誼
國民黨主席朱立倫昨天也向石破茂表達祝賀，指石破茂是國民黨三十多年的老朋友，期許自民黨在石破茂的帶領之下，兩黨將近七十年的情誼能夠深化延續。
此外，立法院院會昨對卓榮泰施政報告質詢。國民黨立委呂玉玲詢及，對於日本下任首相，在台日關係有何期待？
卓榮泰回應，任何一位經選舉出來的國家領導人，除了給予祝福外，當然也希望持續深化台日關係。他認為，在民主夥伴國家產業鏈、共同防禦和平穩定的狀況下，一定有能力和辦法加深雙方關係。