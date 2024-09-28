連任10屆屏縣議員 王啟敏峇里島猝死

屏東縣議員王啟敏峇里島猝死。（資料照，記者葉永騫攝）

2024/09/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕連任十屆、擔任縣議員長達近四十年的王啟敏為屏東縣議會最資深的議員，昨天凌晨在印尼峇里島旅遊時，因為心臟刺痛緊急送醫急救後仍告不治，屏東縣議會議長周典論得知消息後，相當哀痛，已派專人前往佳冬鄉，協助家人辦理護照趕往印尼處理後世及相關的事務，王啟敏身故後不會影響縣議會席次，也不必進行補選。

國民黨籍的縣議員王啟敏現年七十歲，為屏東縣佳冬鄉人，長期在地方服務，三十一歲就選上縣議員，擔任縣議員相當認真，勤走基層，地方實力雄厚，為人和善，獲得地方民眾長期的支持，因此能夠連續擔任十屆的縣議員，佳冬鄉因為是養殖漁業及農業的重鎮，王啟敏相當的重視農漁民的生計，經常與農漁民在一起，關心地方的經濟和發展，雖然是屏東縣最資深的議員，但相當和藹可親，讓議會同事都覺得容易親近。

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這次與友人前往峇里島旅遊時，昨天凌晨突然感到心臟刺痛，經友人送往醫院急救後仍告不治，家人已趕辦護照前往印尼處理後事，屏東縣議會議長周典論得知消息後也指派專人前往協助處理。

王啟敏為屏東縣第五選舉區縣議員，共有四個席次，王啟敏死亡後，其缺額未達全體議員數總額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上，不必補選。

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